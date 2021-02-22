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    На Полтавщині копи від «насильницького утримування» рятували манекен

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    В гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із яких&nbsp;&ndash; описана перехожим &laquo;жінка&raquo; - На Полтавщині копи від «насильницького утримування» рятували манекен
    В гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із яких – описана перехожим «жінка»
    Фото: Юрій Сулаєв

    Поліція висловила вдячність небайдужому перехожому

    У Горішніх Плавнях Полтавської області чоловік викликав поліцію, бо йому здалося, що в одному з гаражів насильно утримували жінку.

    Однак, слідчо-оперативна група у вказаному гаражі знайшла лише кілька манекенів один з яких, відповідав зовнішності «жінки», яку описав перехожий.

    Про це розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв на своїй Facebook-сторінці.

    «Сьогодні близько 11:00 до поліції Полтавщини надійшла інформація від перехожого, що в Горішніх Плавнях, у районі 5-ї автобази, в одному із гаражів він побачив молоду жінку віком близько 30-ти років, яку, на його думку, насильно утримували. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

    З`ясувалось, що в гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із яких – описана перехожим «жінка». Не дивлячись на те, що інформація не підтвердилась, поліція вдячна чоловікові за оперативне інформування. Бо всяке могло бути», – написав речник поліції.

    Нагадаємо, у Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом.
    Теги: Полтавщина поліція жінка чоловік
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