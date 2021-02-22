На Полтавщині копи від «насильницького утримування» рятували манекен

В гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із яких – описана перехожим «жінка»

Поліція висловила вдячність небайдужому перехожому

У Горішніх Плавнях Полтавської області чоловік викликав поліцію, бо йому здалося, що в одному з гаражів насильно утримували жінку.

Однак, слідчо-оперативна група у вказаному гаражі знайшла лише кілька манекенів один з яких, відповідав зовнішності «жінки», яку описав перехожий.

Про це розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв на своїй Facebook-сторінці.

«Сьогодні близько 11:00 до поліції Полтавщини надійшла інформація від перехожого, що в Горішніх Плавнях, у районі 5-ї автобази, в одному із гаражів він побачив молоду жінку віком близько 30-ти років, яку, на його думку, насильно утримували. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

З`ясувалось, що в гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із яких – описана перехожим «жінка». Не дивлячись на те, що інформація не підтвердилась, поліція вдячна чоловікові за оперативне інформування. Бо всяке могло бути», – написав речник поліції.