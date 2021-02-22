На Черкащині пацієнт відгриз крапельницю в «швидкій» і напав на медиків

В автомобілі «швидкої», коли медик ставила крапельницю, пацієнт опритомнів

У Черкаській області на Городищині пацієнт відгриз крапельницю в «швидкій» і напав на медиків з кулаками. Про це в неділю, 21 лютого, повідомляє Суспільне з посиланням на прес-секретаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірину Назарок.

За її словами, близько 12 години 21 лютого чоловікові, який перебував без свідомості, викликали швидку допомогу в село Старосілля на Городищині.

Уже на місці фельдшер прийняла рішення про госпіталізацію 40-річного чоловіка. В автомобілі «швидкої», коли медик ставила крапельницю, пацієнт опритомнів.

«Спочатку він перегриз крапельницю, тоді вистрибнув з машини. Вживаючи нецензурні слова, чоловік почав бити по автомобілю і хотів вдарити фельдшера. За жінку заступився водій. Тоді пацієнт з погрозами розправи накинувся з кулаками на водія», - йдеться в повідомленні.

Фельдшер викликала поліцію. Бригада написала заяви.

Нагадаємо, цікава історія із бригадою швидкої допомоги сталася тиждень тому на Рівненщині. Там через замети фельдшер швидкої ніс пацієнта на спині понад 2 км. Швидку допомогу викликали до 47-річного чоловіка у село Воронів. У нього почалися судоми на тлі ДЦП. На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту.