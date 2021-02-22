  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Черкащині пацієнт відгриз крапельницю в «швидкій» і напав на медиків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Медикам довелося викликати поліцію</div> - На Черкащині пацієнт відгриз крапельницю в «швидкій» і напав на медиків
    Медикам довелося викликати поліцію
    Фото: Центр екстреної медичної допомоги

    В автомобілі «швидкої», коли медик ставила крапельницю, пацієнт опритомнів

    У Черкаській області на Городищині пацієнт відгриз крапельницю в «швидкій» і напав на медиків з кулаками. Про це в неділю, 21 лютого, повідомляє Суспільне з посиланням на прес-секретаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірину Назарок.

    За її словами, близько 12 години 21 лютого чоловікові, який перебував без свідомості, викликали швидку допомогу в село Старосілля на Городищині.

    Уже на місці фельдшер прийняла рішення про госпіталізацію 40-річного чоловіка. В автомобілі «швидкої», коли медик ставила крапельницю, пацієнт опритомнів.

    «Спочатку він перегриз крапельницю, тоді вистрибнув з машини. Вживаючи нецензурні слова, чоловік почав бити по автомобілю і хотів вдарити фельдшера. За жінку заступився водій. Тоді пацієнт з погрозами розправи накинувся з кулаками на водія», - йдеться в повідомленні.

    Фельдшер викликала поліцію. Бригада написала заяви.

    Нагадаємо, цікава історія із бригадою швидкої допомоги сталася тиждень тому на Рівненщині. Там через замети фельдшер швидкої ніс пацієнта на спині понад 2 км. Швидку допомогу викликали до 47-річного чоловіка у село Воронів. У нього почалися судоми на тлі ДЦП. На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту.

    Теги: медицина лікар напад Черкащина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies