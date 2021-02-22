В центрі Одеси поліція затримала іноземця із гранатою

Згідно з санкцією статті, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

В центрі Одеси правоохоронці вилучили в іноземця гранату із запалом.

Із цими предметами серед білого дня 38-річний громадянин сусідньої країни розгулював у Старосінному сквері, повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під час попереднього огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що вилучені у чоловіка предмети є корпусом РГД-5 та уніфікованим модернізованим запалом ручної гранати. У встановленому порядку їх було скеровано на експертизу.

Мету зберігання заборонених предметів поліцейські встановлять в ході досудового розслідування провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату. Чоловіка, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю, і провів за ґратами близько 12 років, поліцейські затримали за місцем проживання в стані алкогольного сп'яніння.Вибухотехніки обстежили житло зловмисника та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили. З помешкання чоловіка слідчі вилучили марихуану.