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    Новини

    Сімейна сварка у Києві ледь не завершилась трагедією: патрульні зняли чоловіка з петлі (відео)

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    Сімейна сварка у Києві ледь не завершилась трагедією: патрульні зняли чоловіка з петлі (відео)

    Інспектори змогли привести чоловіка до тями

    Столичні патрульні отримали виклик про сімейну сварку у квартирі на проспекті Маяковського. Заявниця розповіла, що у неї виник конфлікт із сином, і вона потребує допомоги поліцейських.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Жінка зустріла патрульних у дворі будинку та провела до своєї квартири.

    Коли ж заявниця відчинила двері, то побачила свого сина повішаного у ванній кімнаті.

    Поліцейські миттєво зняли чоловіка з петлі, він був весь синій та без свідомості.

    Надавши домедичну допомогу, інспектори змогли привести чоловіка до тями. Поліцейські викликали медиків для подальшого огляду чоловіка.

    Як повідомлялося, 8 жовтня у будинку на вулиці Великій Васильківській, 63А у Києві знайшли повішеного чоловіка. Тіло знаходилося між другим і третім поверхом триповерхової будівлі..

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