У Запоріжжі мати намагалась зарізати трьох своїх дітей



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Дітей з ножовими пораненнями доставили в лікарню

У Запоріжжі жінка нанесла ножові поранення трьом своїм дітям, після чого намагалася вчинити самогубство. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

«Вчора о 21:42 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вул. Ігоря Сікорського жінка нанесла ножові поранення своїм малолітнім дітям та спричинила тілесні ушкодження собі», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що жінка, 1989 року народження, перебуваючи вдома, кухонним ножем нанесла ножові поранення своїм дітям, 2010, 2012 та 2016 років народження. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя.

«Дітей негайно доставили у лікарню. Жінку після надання допомоги госпіталізовано до спеціалізованого медичного закладу. Наразі слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», — додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, минулої п'ятниці у Києві затримали маніяка, який з ножем нападав на людей.Зловмисником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий мешканець, 1975 року народження. Він проживав разом із батьками, у червні його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри та кілька ножів, які направили на проведення експертизи, а чоловіка доставили до управління поліції.