На Полтавщині перекинулася і загорілася автоцистерна: фото



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Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

На автошляху сполученням Миргород-Великі Сорочинці рятувальники ліквідовують пожежу в автоцистерні

У Полтавській області на автодорозі Миргород - Великі Сорочинці, біля села Полив'яне перекинулася і загорілася автоцистерна. Про це повідомляє прес-службу ДСНС у Полтавській області.

Повідомляється, що зараз намагаються потушити вогонь.

Інформації про постраждалих немає.

Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

Нагадаємо, 6 лютого у Києві на проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу. В результаті аварії водій Mitsubishi отримав травми різного ступеня тяжкості. Його шпиталізували. Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини.