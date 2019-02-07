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    На Полтавщині перекинулася і загорілася автоцистерна: фото

    • Розсилка
    На Полтавщині перекинулася і загорілася автоцистерна: фото
    Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

    На автошляху сполученням Миргород-Великі Сорочинці рятувальники ліквідовують пожежу в автоцистерні

    У Полтавській області на автодорозі Миргород - Великі Сорочинці, біля села Полив'яне перекинулася і загорілася автоцистерна. Про це повідомляє прес-службу ДСНС у Полтавській області.

    Повідомляється, що зараз намагаються потушити вогонь.

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    Інформації про постраждалих немає.

    Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA
    Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA
    Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA
    Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

    Нагадаємо, 6 лютого у Києві на проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу. В результаті аварії водій Mitsubishi отримав травми різного ступеня тяжкості. Його шпиталізували. Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини.

     

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    ДСНС водій автомобіль рятувальники Полтавщина
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