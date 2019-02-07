На Полтавщині перекинулася і загорілася автоцистерна: фото
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Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA
На автошляху сполученням Миргород-Великі Сорочинці рятувальники ліквідовують пожежу в автоцистерні
У Полтавській області на автодорозі Миргород - Великі Сорочинці, біля села Полив'яне перекинулася і загорілася автоцистерна. Про це повідомляє прес-службу ДСНС у Полтавській області.
Повідомляється, що зараз намагаються потушити вогонь.
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Інформації про постраждалих немає.
Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA
Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA
Нагадаємо, 6 лютого у Києві на проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу. В результаті аварії водій Mitsubishi отримав травми різного ступеня тяжкості. Його шпиталізували. Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини.