На проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу (фото, відео)
-
Розсилка
Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини
Водія позашляховика госпіталізували
У середу, 6 лютого, у Києві на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю автомобіля Mitsubishi Pajero.
Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.
За попередніми даними водій Mitsubishi Pajero рухався в четвертій смузі по проспекту Перемоги в бік центру. На слизькій дорозі позашляховик занесло, від чого він вдарився у відбійник. Від удару машину розвернуло і вона вилетіла на узбіччя передніми колесами, а інша частина кузова перегородила першу смугу проспекту Перемоги.
В результаті аварії водій Mitsubishi отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували в найближчу лікарню.
Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини.
На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі події встановить слідство.