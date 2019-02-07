На проспекті Перемоги Mitsubishi влетів у відбійник і перегородив дорогу (фото, відео)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини Фото: Інформатор

Водія позашляховика госпіталізували

У середу, 6 лютого, у Києві на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю автомобіля Mitsubishi Pajero.

Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними водій Mitsubishi Pajero рухався в четвертій смузі по проспекту Перемоги в бік центру. На слизькій дорозі позашляховик занесло, від чого він вдарився у відбійник. Від удару машину розвернуло і вона вилетіла на узбіччя передніми колесами, а інша частина кузова перегородила першу смугу проспекту Перемоги.

В результаті аварії водій Mitsubishi отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували в найближчу лікарню.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження передньої частини.

На місці працював екіпаж патрульної поліції і «швидка». Деталі події встановить слідство.