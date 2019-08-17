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    На Полтавщині троє чоловіків пограбували і зґвалтували жінку

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    На Полтавщині троє чоловіків пограбували і зґвалтували жінку

    Патрульні затримали чоловіка, ймовірно причетного до зґвалтування жінки

    У Кременчуці Полтавської області троє чоловіків погрожуючи молотком пограбували жінку, а потім один з нападників зґвалтував жертву.

    Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Патрульної поліції Кременчука.

    Відомо, що інспектори отримали виклик про зґвалтування. Прибувши на місце виклику, побачили жінку-заявницю.

    Вона розповіла патрульним, що троє чоловіків, з якими вона була малознайома, погрожуючи їй молотком, забрали мобільний телефон.

    А далі один із грабіжників її зґвалтував.

    Адреси, де все це сталося, жінка не пам’ятала, назвала лише район.

    Особисті дані чоловіків також були невідомі. До всього ж, жінка перебувала в розпачі.

    У ході розшукових дій, поліцейські виявили осіб, які відповідали прикметам та на яких потім вказала потерпіла, як на нападників.

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