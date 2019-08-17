На Полтавщині троє чоловіків пограбували і зґвалтували жінку



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Патрульні затримали чоловіка, ймовірно причетного до зґвалтування жінки

У Кременчуці Полтавської області троє чоловіків погрожуючи молотком пограбували жінку, а потім один з нападників зґвалтував жертву.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Патрульної поліції Кременчука.

Відомо, що інспектори отримали виклик про зґвалтування. Прибувши на місце виклику, побачили жінку-заявницю.

Вона розповіла патрульним, що троє чоловіків, з якими вона була малознайома, погрожуючи їй молотком, забрали мобільний телефон.

А далі один із грабіжників її зґвалтував.

Адреси, де все це сталося, жінка не пам’ятала, назвала лише район.

Особисті дані чоловіків також були невідомі. До всього ж, жінка перебувала в розпачі.

У ході розшукових дій, поліцейські виявили осіб, які відповідали прикметам та на яких потім вказала потерпіла, як на нападників.