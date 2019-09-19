Поліція проводить обшуки у забудовників в Ірпені



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Організатор шахрайських схем будівництва житлових комплексів «Фрешсіті», «Панорамний 2» та «Княжий двір» перебуває за кордоном

Від дій шахраїв постраждали понад 1,5 тисячі людей, а завдані збитки сягають більше 80 мільйонів гривень

Поліція і прокуратура у четвер вранці, 19 вересня провела обшуки в організаторів та виконавців шахрайських схем будівництва трьох житлових комплексів, що розташовані під Києвом у місті Ірпінь.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

«Справи старі, час втрачено, важко, але рухатися треба… Ось так (див. фото), за допомогою кольорових олівців та псевдо презентацій ошукували наших громадян», - наголосив він.

За словами Нєбитова, від дій шахраїв постраждали понад 1,5 тисячі людей, а завдані збитки сягають більше 80 мільйонів гривень. Йдеться про ЖК «Фрешсіті», «Панорамний 2» та «Княжий двір».

Зазначається, що правоохоронці планують вже сьогодні оголосити підозри двом особам, які виконували ролі директора та бухгалтера і приймали готівкові кошти у людей нібито як інвестиції у будівництво вказаних житлових комплексів та вручити клопотання до суду на запобіжний захід - тримання під вартою.

Їм інкримінується злочин, передбачений ч.4 ст.190 Кримінального кодексу, тобто «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки».

При цьому основний організатор схем зараз переховується за кордоном. Йому готують повідомлення про підозру заочно і хочуть оголосити в міжнародний розшук.

Нагадаємо, у 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир (загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році.

У серпні 2017 року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 ККУ: нібито на чолі ТОВ «Сарафан» Карплюк, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У грудні 2017 року прокурор Київської області повідомив Карплюку про нові підозри: за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації).

Також меру інкримінують ч. 1 ст. 205 (придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

24 липня 2018 року Володимир Карплюк заявив, що складе повноваження міського голови і готуватиметься до парламентських виборів.