На Вінниччині зловмисник викрав автомобіль у 72-річного пенсіонера



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До восьми років позбавлення волі загрожує молодикові, який підозрюється у викраденні автомобіля

Працівники барської поліції встановили правопорушника, який незаконно заволодів автомобілем «ВАЗ-2106» у місцевого жителя. Зловмисник опитаний, автомобіль повернуто власнику.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До Барського відділення поліції звернувся 72 - річний місцевий житель з заявою про викрадення ВАЗу з його гаражного приміщення.

Орієнтування на викрадений автомобіль було надано усім екіпажам груп реагування патрульної поліції району.

Поліцейські затримали зловмисника на викраденій автівці та викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Правопорушником виявився 18-річний житель с.Балки Барського району. Свій вчинок молодик пояснити не зміг.

Поліцією відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом ). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.