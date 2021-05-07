На Полтавщині знайшли мертвою 16-річну дівчину, в селі назріває бунт (відео)

Поруч з місцем біля дороги, де лежало тіло, виявили поламані кущі та сліди шин

Люди не вірять, що дівчина померла від отруєння алкоголем, і відмовилися її ховати

У селі Бреусівка Полтавської області місцеві жителі оголосили бойкот поліцейським у день похорону 16-річної Марії. Дівчиу знайшли мертвою в кущах біля дороги з множинними ушкодженнями на тілі. Про це йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин».

Люди не вірять, що дівчина померла від отруєння алкоголем, і відмовилися її ховати, вимагаючи, щоб правоохоронці зафіксували всі травми, а тіло ще раз оглянули.

Зазначається, що бабуся дівчинки-підлітка стверджує: судмедексперт сказав їй, що смерть була насильницькою (неповнолітню нібито оглушили та потім знущалися з неї), але попросив нікому не говорити про це.

Поруч з місцем біля дороги, де лежало тіло, виявили поламані кущі та сліди шин, а на рослинах знайшли частинки синьої фарби. Передбачається, що синій автомобіль з'їхав на узбіччя нібито тоді, коли тіло дівчини вивозили на околицю села.

Місцеві жителі стверджують, що саме на такому авто їздить хлопець подружки загиблої. Попередньо, він разом з іншими знайомими бачився з 16-річною жертвою перед її смертю.

Тим часом, у слідчому ізоляторі Херсона вкоротив собі віку 62-річний арештований за підозрою у зґвалтуванні та убивстві 7-річної Марійки.

Нагадаємо, тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали чотири доби, виявили 11 березня в сели Щасливому на Херсонщині під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.