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    У Ніжині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник. ДБР почало слідство

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    Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення - У Ніжині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник. ДБР почало слідство
    Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення
    Фото з відкритих джерел

    Загинув інструктор-рятувальник спеціального авіаційного загону ДСНС України у Ніжині

    Державне бюро розслідувань почало слідство, щоб встановити обставини смерті рятувальника під час стрибків із парашутом у Ніжині Чернігівської області. Відкрите кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

    Подія сталася під час проведення планових стрибків з парашутом 6 травня. Загинув інструктор-рятувальник спеціального авіаційного загону ДСНС України у Ніжині.

    За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів із вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.

    Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.

    Загиблим був прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби Андрій Хіміч 1986 року народження.

    Раніше в Одеській області при патрулюванні кордону на озері перекинувся човен з прикордонниками. Один із прикордонників загинув.

    Нагадаємо, Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування авіакатастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва (Харківська область) 25 вересня 2020 року, тоді загинуло 26 військових.

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    Теги: смерть рятувальники розслідування Державне бюро розслідувань Чернігів
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