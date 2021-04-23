Зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки: підозрюваний не постане перед судом

Перед самим затриманням, ще у Щасливому, раніше судимий нелюд уже намагався покінчити з собою – перерізав вени на руках

Злочинця тримали в окремій камері лише з одним сусідом, аби інші арештанти не зчинили над ним розправу

У слідчому ізоляторі Херсона вкоротив собі віку 62-річний арештований за підозрою у зґвалтуванні та убивстві 7-річної Марійки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Мосийчук. «Педофіл якого звинувачували у вбивстві і зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової покінчив з собою. «Чоловік повісився в СІЗО на простині, поки його співкамерник спав!», – написав ексдепутат.

Через побоювання, що у загальній камері педофіла прикінчать самі ж арештанти, його утримували у «боксі» лише з одним, трохи молодшим сусідом, також підозрюваним у скоєнні тяжкого злочину. Тож убивця дочекався, поки співкамерник засне, подер на клоччя постільну білизну. З неї зробив мотузку, причепив її до віконної решітки, і поліз у зашморг. Коли сусіда прокинувся, і побачив, що той висить під вікном, покликав з коридору інспектора. Але рятувати підозрюваного в убивстві малечі вже було пізно.

Перед самим затриманням, ще у Щасливому, раніше судимий нелюд уже намагався покінчити з собою – перерізав вени на руках. Але поліцейські тоді нагодилися вчасно: зупинили кров, і викликали медиків. У особовій справі арештованого, яка знаходиться у СІЗО, фігурувала помітка, що той має схильність до суїциду. Проте у камері він до останнього моменту поводився спокійно – не порушував режиму, не відмовлявся від їжі, і з 58-річним співкамерником не конфліктував. Либонь, він усе для себе вже вирішив, і тільки очікував слушної миті, аби назавжди втекти від правосуддя, презирства й ненависті громади.

Не забув підозрюваний залишити по собі й передсмертну записку. Її забрала слідчо-оперативна група з Херсонського відділу Національної поліції, співробітники якого оглядали камеру. Зміст документу не розголошується, та за неофіційною інформацією, він полягав у тому, що загиблий просив пробачення у своєї дочки та ще раз наполягав на своїй невинуватості. Втім, дані кількох експертиз свідчать геть про інше…

Нагадаємо, тіло семирічної Марії Борисової, пошуки якої тривали четверту добу, виявили 11 березня в сели Щасливому на Херсонщині під час повторного огляду території населеного пункту в недобудованій нежитловій споруді. Правоохоронці знайшли тіло мертвої дитини у мішку в занедбаному сараї.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоби зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 березня.

14 березня поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марії Борисової. Підозрюваного знайшли із порізаними венами, він намагався вчинити самогубство.