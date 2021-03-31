На порозі «червоної» зони стоїть ще одна область

Степанов заявляє, що ситуація з коронавірусом покращилась у трьох областях

Хмельницька область може опинитися у «червоній» карантинній зоні. Регіон можуть перевести у цю зону найближчими днями. Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов під час засідання Кабінету міністрів.

«Напружена ситуація у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо що найближчими днями вона може бути переведена на «червоний» рівень епіднебезпеки, тому що є порушення наших критеріїв», – сказав міністр.

Степанов нагадав, що наразі в «червоній» зоні перебуває 11 регіонів. За словами міністра, ситуація з коронавірусом покращилась у трьох областях.

«В трьох регіонах, а саме в західних – в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях – ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації», – заявив Степанов.

Заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складає 43%, а динаміка рівня госпіталізації складає майже -16%.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 31 березня не перевищено епідпоріг у Херсонській (86,5% при нормі 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) і Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено у Тернопільській області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

Нагадаємо, 29 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з «червоної» карантинної зони.

«Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на «червоний» рівень – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки», – наголосив Степанов.

Аналітики показали на графіках, що заява Степанова про те, що в умовах адаптивного карантину ситуація в «червоних» областях стабілізувалась, не відповідає дійсності.

29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

«Голос» вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого».