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    На порозі «червоної» зони стоїть ще одна область

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    На Хмельниччині напружена ситуація з коронавірусом - На порозі «червоної» зони стоїть ще одна область
    На Хмельниччині напружена ситуація з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    Степанов заявляє, що ситуація з коронавірусом покращилась у трьох областях

    Хмельницька область може опинитися у «червоній» карантинній зоні. Регіон можуть перевести у цю зону найближчими днями. Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов під час засідання Кабінету міністрів.

    «Напружена ситуація у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо що найближчими днями вона може бути переведена на «червоний» рівень епіднебезпеки, тому що є порушення наших критеріїв», – сказав міністр.

    Степанов нагадав, що наразі в «червоній» зоні перебуває 11 регіонів. За словами міністра, ситуація з коронавірусом покращилась у трьох областях.

    «В трьох регіонах, а саме в західних – в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях – ми бачимо стабілізацію та покращення ситуації», – заявив Степанов.

    Заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складає 43%, а динаміка рівня госпіталізації складає майже -16%.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 31 березня не перевищено епідпоріг у Херсонській (86,5% при нормі 100%), Вінницькій (92,2%), Хмельницькій (92,3%) і Чернівецькій (95,2%) областях. Найбільше цей показник перевищено у Тернопільській області (206,2%). У Києві він становить 121,2%.

    Нагадаємо, 29 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з «червоної» карантинної зони.

    «Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на «червоний» рівень – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки», – наголосив Степанов.

    Аналітики показали на графіках, що заява Степанова про те, що в умовах адаптивного карантину ситуація в «червоних» областях стабілізувалась, не відповідає дійсності.

    29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

    «Голос» вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого».

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    Теги: Хмельниччина Максим Степанов карантин коронавірус
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