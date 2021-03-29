Головний санітарний лікар Херсонщини: У нас закінчується вакцина. Більше нема

Херсонщина – єдина «жовта» область на пандемічній карті

У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах Covid-19. Понад пів сотні осіб, серед яких медпрацівники і пацієнти, підхопили небезпечний вірус. Тих хворих, які не інфіковані, переведено до міських медзакладів – лікарень імені Афанасія і Ольги Тропіних та імені Олександра Лучанського.

Інформація про такий спалах викликала резонанс не тільки в обласному центрі, а й в Україні. Херсонська область вже рік з початку пандемії вважається однією з найбільш «чистих» від коронавірусу. Нині, коли вся країна перебуває у помаранчевій або червоний зонах, Херсонщина – єдина «пофарбована» у жовтий колір на пандемічній карті. У день в області фіксується менше 200 нових випадків. Заповненість у лікарнях становить приблизно 20% від визначених місць для хворих з коронавірусною хворобою.

В інтерв’ю «Главкому» головний державний санітарний лікар Херсонщини, голова Лабораторного центру МОЗ області Юрій Ромаскевич розповів про пандемічну ситуацію у відносно безпечному регіоні, який готується зустріти другий курортний сезон на тлі пандемії.

Юрій Ромаскевич, заслужений лікар України, заслужений лікар Криму, почесний громадянин Херсона, доктор медичних наук, професор Херсонського держуніверситету, академік Академії медико-біологічних наук України. Головний фахівець-консультант Національної медичної палати за спеціальністю «Медична реабілітація, фізіотерапія, курортологія, санологія та формування здорового способу життя». З квітня до вересня 2020 року очолював регіональний штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, викликаної розповсюдженням Covid-19. З листопада 2020 року головний лікар обласного Центру громадського здоров’я Юрій Ромаскевич очолив Херсонський обласний лабораторний центр. З 4 січня 2021 році є головним державним санітарним лікарем Херсонської області.

Пане Юрію, чи відомі вже причини спалаху Covid-19 в обласній лікарні?

Мова іде про трохи більше 50 людей. Серед них є працівники медзакладу, але більшість складають пацієнти. Що стосується причин спалаху, давайте дочекаємось результатів комісії, яка проводить службове розслідування. Наскільки мені відомо, комісія розпочинає працювати у понеділок, 29 березня.

Заступник голови облдержадміністрації ОДА Вадим Чабан раніше повідомив, що керівництво лікарні досі повідомило про цю надзвичайну подію в тому числі головному державному санітарному лікарю області. Чи мали ви розмову з керівництвом лікарні, зокрема з її директором Віктором Клименком?

З директором (Віктором Клименком) чи керівником з медичної частини (Євгеном Гараном) я спілкувався ще й в суботу і неділю. Спалах стався в п’ятницю, але і в суботу і неділю з’являлися нові інфіковані. Можу сказати, що я не інформований про ті заходи, які вони вживають. На жаль, український законодавець зробив так, що у мене немає функції контролю (за лікарнями).

Скільки в області місць в лікарнях для хворих з Covid-19, наскільки вони заповнені?

Сьогодні є 2300 ліжок. 427 зайняті, тобто мова іде про 20% завантаження.

У багатьох регіонах є проблема із забезпеченням ліжко-місць киснем. Яка у вас з цим питанням?

У Херсонській області цієї проблеми немає. У нас на майже усі 100% ліжко-місць забезпечені киснем. Ну кажучи про 100%, я може перебільшую, але показник, який нам наводився як плановий, а це 80%, ми виконали ще у грудні минулого року. З тих пір ми нарощуємо потужності.

У сусідній Одеській області за повідомленням волонтерів, дуже складна ситуація з киснем. Сотні хворих отримують допомогу поза межами стаціонарних відділень. Чи зверталася область до вас за допомогою? Чи є у лікарнях Херсонщини пацієнти з інших областей?

Так, у нас є пацієнти з інших областей. Це пов’язано не з перевезенням хворих. Це пов’язано з тим, що люди приїжджають з інших областей, наприклад, до родичів і, на жаль, привозять такий «подарунок» як Covid-19. Більшість випадків, принаймні за першу половину березня – це завезені випадки. Що стосується шпиталізації мешканців Одеської чи Миколаївської областей, то таку можливість ми розглядали два тижні тому. Але до нас з цим питанням ніхто з цих областей не звертався.

Херсонщина не потрапила ні в помаранчеву, ні в червону зону, перебуває у жовтій. Як вдається?

Ще у квітні минулого року зібралися керівники області: я як керівник штабу, керівництво Держспоживслужбу, директор Департаменту охорони здоров’я, керівництво Нацполіції. Ми домовилися, що всі питання міжвідомчих протиріч, особистих образ ми відкладемо до того моменту, коли закінчиться «ковід». Всі ми злагоджено працюємо. 5 квітня рівно рік як я очолив штаб з ліквідації Covid-19 у Херсонській області.

Але зараз щодня фіксується збільшення випадків інфікування у вашій області. Як не допустити переходу до помаранчевої або червоної зони?

Ми живемо не на острові, ми не маємо стін. Люди до нас приїжджають, наші люди їздять до інших областей і потім привозять вірус.

Медики в інших областях розповідають, що нові випадки інфікування складніші, ніж минулорічні. Яка ситуація у вашій області? Які особливості протікання хвороби у пацієнтів в стаціонарах?

Це правда, змінився клінічний перебіг захворювання на Covid-19, його швидкість, змінилася вікова група. На жаль, «ковід» помолодшав. Зараз людина дуже швидко потрапляє до тієї зони, коли вона потребує інтенсивного лікування.

Ще минулого року був затверджений протокол для лікування хворих на Covid-19. Але так званий вуханський штам коронавірусу відрізняється від британського. То чи є потреба змінити цей протокол, про що кажуть лікарі?

Я не коментуватиму це питання тому, що не є лікарем-інфекціоністом. Щодня спілкуюся з нашими інфекціоністами, з фахівцями, які надають пацієнтам інтенсивну допомогу пацієнтам, які перебувають на штучній вентиляції легень. Я про таку проблему від медичних працівників не чую, ніхто з них до мене як керівника штабу не звертався.

Ромаскевич: Ми отримали 11600 доз вакцин CoviShield AstraZeneca

Вже за місяць-два в області почнеться курортний сезон. Чи є план, як не допустити розповсюдження інфекції через скупчення відпочивальників, які їхатимуть на Чорне і Азовське моря?

Намагатимемося зробити Херсонщину безпечною і влітку. Ще три тижні тому відбулася перша нарада у голови обласної державної адміністрації (Сергія Козиря), де ми обговорювали це питання. Причому обговорювали в абсолютно неформальній обстановці з мозковим штурмом, коли всі учасники вносили свої пропозиції. А їх дуже багато: від дотримання карантинних норм до створення умов для готелів, де відпочиватимуть лише вакциновані. До 10-12 квітня ми підведемо підсумки (обговорень), які матимуть певне документальне відображення. Цими документами користуватиметься область до того, щоби безпечно пройти туристичний сезон.

Як відбувається вакцинація на Херсонщині? Скільком людям щеплення уже зробили?

Ми отримали 11600 доз вакцин CoviShield AstraZeneca. На ранок 29 березня ми використали 10200 доз. Завтра-післязавтра закінчимо використання вакцини. Інших поставок немає.

Чому?

Тому що ті 500 тис. доз, які в Україну зайшли, були розподілені у відповідності до кількості населення. Херсонщина отримала свої 11600 доз і їх використовує.

А чому так мало?

Це питання не до мене.

В Україні уже з’явилася китайська вакцина Coronavac. Коли вона прибуде до Херсонщини, в якій кількісті?

Знаю зі ЗМІ лише те, що 215 тис. доз зайшло в Україну. Більше нічого.

Наскільки багато медиків вакцинувалося? Як багато відмовилися?

В опорних лікарнях, які надають допомогу інфікованим на коронавірус, вакциновано 67% медичних працівників. Не 100% тому, що є люди, які перехворіли, і є ті, які відмовилися. Це їхнє право. Я сам серед перших вакцинувався, аби своїх прикладом показати необхідність вакцинуватися.

В Україні зараз багато прикладів, коли вакцини отримують музиканти, журналісти, громадські діячі. За якими критеріями у вас в області відбувається вакцинація? Журналістів щеплюєте?

У нас відбувається так, як і повинно відбуватися. Є дорожня карта, затверджена Міністерством охорони здоров’я. Відповідно до цієї дорожньої карти, це – лікарі, які надають медичну допомогу хворих на Covid-19. До другої хвилі належать соціальні працівники, Нацполіція. Є додаток «Дія», завдяки ньому вакцину можуть отримати громадські діячі.

Чи можу я, як журналіст, зараз отримати вакцину, якщо звернуся до вас з таким бажанням?

В тому числі журналісти записуються у додатку «Дія» у чергу і отримують вакцину як і всі інші люди. Знаєте, коли ви зможете отримати? Допустимо, виїжджатиме мобільна бригада до якогось закладу. У тому закладі 92 особи, медики беруть із собою 10 флаконів вакцини. Вісім доз залишається. Отримати їх запросять тих, хто стоїть у черзі у додатку «Дія» у графі публічні і громадські діячі.

Михайло Глуховський, «Главком»