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    Степанов: Івано-Франківщина найближчими днями може вийти з «червоної» зони

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    Прикарпаття одним з перших потрапило до &laquo;червоної&raquo; карантинної зони - Степанов: Івано-Франківщина найближчими днями може вийти з «червоної» зони
    Прикарпаття одним з перших потрапило до «червоної» карантинної зони
    Фото ілюстративне

    Івано-Франківська область може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки

    Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з «червоної» карантинної зони.

    Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Глава МОЗ зазначив, що ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в «помаранчеву» або навіть «жовту» зону.

    «Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на «червоний» рівень – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки», – наголосив Степанов.

    Нагадаємо, 29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

    Також повідомлялося, що за минулу добу найбільше осіб вакцинували в Харківській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

    25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

    Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Івано-Франківщина Максим Степанов карантин коронавірус
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