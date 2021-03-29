Степанов: Івано-Франківщина найближчими днями може вийти з «червоної» зони

Івано-Франківська область може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки

Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з «червоної» карантинної зони.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в «помаранчеву» або навіть «жовту» зону.

«Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на «червоний» рівень – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки», – наголосив Степанов.

Нагадаємо, 29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

Також повідомлялося, що за минулу добу найбільше осіб вакцинували в Харківській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.