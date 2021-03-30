«Утримання Степанова дорого обходиться Україні». «Голос» вимагає відставки міністра

За рік на посаді у Степанова так і не з'явилося плану, як протидіяти поширенню Covid-19, заявляє «Голос»

Народна депутатка, лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого». Про це повідомляє пресслужба партії «Голос».

Рудик зазначила, що лише за сім останніх днів перебування Степанова на посаді ми сплатили: понад 2 тисячами життів українців, понад 30 тисячами госпіталізацій, майже 100 тисячами нових інфікованих коронавірусом.

«За рік – а сьогодні рівно рік, як Степанова призначили міністром охорони здоров’я – у нього так і не з'явилося плану, як протидіяти поширенню Covid-19. Партія «Голос» переконана: залишати на посаді Максима Степанова – це злочин проти українського народу. Максим Степанов має понести персональну політичну відповідальність за численні провали на кожному етапі боротьби з пандемією коронавірусу. Аматори не змогли врятувати країну від пандемії. Вони мають піти й звільнити місце компетентним і чесним людям, для яких важливими будуть людські життя, а не політичні рейтинги», – заявила Рудик.

Тому депутати «Голосу» знову ініціюють відставку міністра МОЗ, за яку вже зібрано понад 100 голосів.

Крім того, Рудик зареєструвала постанову про засудження бездіяльності Кабінету міністрів України та інших органів державної влади. У ній «Голос» закликає персонально прем'єра Дениса Шмигаля та міністра Степанова негайно доповісти у парламенті про актуальну епідеміологічну ситуацію, зокрема, про готовність медичної системи до третьої хвилі коронавірусу, виконання плану вакцинування та закупівлі вакцини, а також забезпечення комплексу економічних заходів із підтримки підприємців.

«Ми вимагаємо від уряду звільнення Максима Степанова з посади міністра, налагодження механізму масового тестування, економічної підтримки громадян, які втратили доходи через безглузді локдауни та карантини вихідного дня, а найважливіше – закупівлі не 500 тисяч, а десятків мільйонів доз вакцини від Covid-19 для широкомасштабного вакцинування наших громадян», – підсумувала Рудик.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 березня, в Україні виявлено 10533 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб, від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 3576 осіб.

Міністерство охорони здоров’я витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини від Covid-19 за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19», що складає 40% від загальної суми програми у 4 млрд грн.

При цьому з початку кампанії з вакцинації щеплено лише 212 898 осіб, з них отримали завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи.

Очільник МОЗ також заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

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