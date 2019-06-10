На пошті у Хмельницькій області стався витік небезпечної хімречовини



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Розчин знаходився в одній з посилок Фото: прес-служба ДСНС Хмельницької області

Рятувальники ліквідували наслідки витоку інсектицидів на території поштового відділення

У місті Старокостянтинів Хмельницької області стався витік небезпечної хімічної речовини «Норіл». Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Повідомлення про те, що на одному із поштових відділень міста Старокостянтинів стався витік хімречовини, надійшло у понеділок, 10 червня, об 11:47. Одразу до місця події було спрямовано 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС, які в найкоротші терміни за допомогою спецзасобів ліквідували наслідки розливу небезпечної речовини.

Як з'ясувалося згодом небезпечною речовиною виявився «Норіл», який застосовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Розчин знаходився в одній з посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її вміст потрапив в навколишнє середовище. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляв Главком, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області відібрала проби води зі ставка Панського, річки Фоса і річки Рось, які постраждали в результаті витоку хімічних речовин. Результати експертизи були оприлюднені на сайті Держекоінспекції в понеділок, 10 червня.