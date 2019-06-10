Вилив хімікатів у Рось: загибелі риби у річці на Київщині не виявлено



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Річка Рось у районі Завадівки Володарського району Київщини Фото: Роман Ковальчук, Facebook

Київський рибоохоронний патруль тримає ситуацію на постійному контролі

Станом на 10 червня загибелі водних біоресурсів в межах Київщини в річці Рось не виявлено. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook.

Всіх користувачів та громадських інспекторів рибоохорони в районі можливого ураження хімікатами попереджено про можливі ризики негативних наслідків.

«Користувачами Косівського водосховища, яке знаходиться на р. Рось внесено до водойми значний обсяг вапна з метою попередження негативних наслідків», - повідомили у патрулі.

Зазначається, що Київський рибоохоронний патруль тримає ситуацію на постійному контролі. «У разі виявлення фактів загибелі водних біоресурсів в межах Київщини - просимо оперативно повідомляти на «гарячу лінію» відомства за номерами: (068) 642-80-26 або (099) 341-73-18», - просять громадян.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

За інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

Правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки Рось, яка протікає територією кількох районів Вінницької і Київської областей.

У поліції не виключають, що автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити.