Рятувальники заспокоїли: перевищення граничної концентрації хімікатів у річці Рось не виявлено



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Ріка Рось, куди потрапили хімікати

Проби води також направили до Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України

За попередніми аналізами, перевищення граничної концентрації речовин у річці Рось не виявлено. Про це під час брифінгу заявив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко.

«За попередніми аналізами, які були здійснені, перевищення граничної концентрації речовин у воді, яка подається і забирається у річці Рось для питного водопостачання, не виявлено», - сказав Лещенко.

За його словами, за результатами сьогоднішнього повторного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Білій Церкві, а також повторного засідання комісії Київської обласної державної адміністрації було прийнято рішення про продовження припинення питного водопостачання в Білій Церкві.

Окрім того, для більш детального проведення аналізу води, проби були передані до Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України.

«Для того, щоб вони на своїй лабораторній базі більш детально провели аналіз цих проб. Попередні результати інституту будуть оприлюднені близько 17:00 сьогодні», - зазначив Лещенко.

Як повідомлялося, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Зазначається, що із 12 пестицидів, які були виявлені на місці події, 8 – гербіциди, 3 – фунгіциди, 1 регулятор росту рослин. Усі препарати відносяться до 3 класу токсичності.

Було прийнято рішення тимчасово припинити централізоване водопостачання м. Біла Церква, населених пунктів Узин та Фурси із басейну річки Рось. Населення забезпечується водою за рахунок підвезення та бюветів. Рекомендовано тимчасово утриматися від купання й риболовлі у річці Рось та напування худоби з неї.

Фахівці Держпродспоживслужби проводять об’їзд населених пунктів та господарств, які розташовані нижче за течією, з метою виявлення можливої загибелі риби. Відомство здійснюватиме відбір проб води у місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось до стабілізації ситуації.

Також на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію через аварію мікроавтобуса, який віз отрутохімікати.

Джерело: УНН