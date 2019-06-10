Забруднення ріки Рось: оприлюднені дані першої експертизи (фото)



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Фото: vindei.gov.ua

Експертиза встановила, що вміст забруднюючих речовин у пробі води не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний і становить 5,19 мг/дм³

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області відібрала проби води зі ставка Панського, річки Фоса і річки Рось, які постраждали в результаті витоку хімічних речовин. Результати експертизи оприлюднені на сайті Держекоінспекції в понеділок, 10 червня.

Як повідомляється, на місці події в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області фахівцями протягом 9 червня були відібрані проби води зі ставка Панського, розташованого на річці Фоса (в місці розливу), річки Фоса (200 м нижче місця розливу) та річки Рось (100 м нижче впадання р. Фоса). Фахівці провели вимірювання семи показників за допомогою експресметодів.

За результатами вимірювань встановлено:

низький вміст розчиненого кисню (від 2,92 до 3,8 мг/дм3 в ставку Барському та р. Фоса; 3,08 мг/ дм³ в р. Рось 100 м нижче впадання р. Фоса при нормативному змісті не менше 4,0 мг/ дм³);

наднормативний вміст азоту амонійного в ставку Панському, p. Фоса, р. Рось 100 м нижче впадання р. Фоса;

наднормативний вміст нітритів у ставку панському і р. Фоса.

Фото: vindei.gov.ua

Вміст забруднюючих речовин у пробі води, відібраній в р. Рось (с. Борщагівка, на кордоні Вінницької та Київської областей) не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний і становить 5,19 мг/ дм³.

Зазначається, що на місці аварії був проведений повторний відбір проб поверхневих вод. Факту загибелі риби та інших водних живих ресурсів не зафіксовано.

Фото: vindei.gov.ua

«Додатково повідомляємо, що за результатами аналізу вчорашніх відібраних проб встановлено перевищення по ХСК (хімічного споживання кисню) у всіх пробах від 1,5 до 6 разів», - йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

Нагадаємо, зранку 9 червня мікроавтобус із хімікатами впав у притоку річки Рось у Збаржівці Вінницької області. Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що у воду потрапила одна тонна інсектициду. Водночас рятувальники повідомляють, що в Рось вилилося близько 800 літрів гербіцидів та стимуляторів росту для рослин.

За даними поліції, хімікати були викрадені із одного із сільсгосппідприємств на Вінниччині. Кримінальні провадження відкриті за статтями про крадіжку та порушення правил охорони вод.

За інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

У поліції не виключають, що автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити.