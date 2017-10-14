На Прикарпатті білоруса оштрафували на 2,5 тис. за георгіївську стрічку

Прапорець із зображенням георгіївської стрічки конфіскований та за постановою суду підлягає знищенню

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області оштрафував громадянина Білорусі за георгіївську стрічку на його автомобілі. Про це повідомляє портал «Судова влада України». Інцидент трапився вранці 10 січня в селі Поляниця по вул. Карпатській. Громадянин Білорусі на прізвище Злобін, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito,