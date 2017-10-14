На Прикарпатті білоруса оштрафували на 2,5 тис. за георгіївську стрічку
- Сьогодні, 01:55
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Прапорець із зображенням георгіївської стрічки конфіскований та за постановою суду підлягає знищенню
Яремчанський міський суд Івано-Франківської області оштрафував громадянина Білорусі за георгіївську стрічку на його автомобілі.
Про це повідомляє портал «Судова влада України».
Інцидент трапився вранці 10 січня в селі Поляниця по вул. Карпатській. Громадянин Білорусі на прізвище Злобін, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito, демонстрував прапорець із зображенням георгіївської стрічки, розмістивши його на лобовому склі машини.
У суді чоловік визнав свою провину у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, його провину підтвердили свідки та працівники поліції, долучивши до протоколу фотографії та документи про вилучення прапорця.
Суд призначив білорусу максимальний штраф за цією статтею - 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (2550 грн).
Прапорець із зображенням георгіївської стрічки конфіскований та за постановою суду підлягає знищенню.
Як повідомляв «Главком», 16 травня 2018 року Верховна Рада заборонила георгіївську стрічку в Україні.