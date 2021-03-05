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    На Прикарпатті невідомі відрізали голову пам’ятнику Тарасові Шевченку (фото)

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    9 березня відзначатимуть 207-му річницю з дня народження Тараса Шевченка - На Прикарпатті невідомі відрізали голову пам’ятнику Тарасові Шевченку (фото)
    9 березня відзначатимуть 207-му річницю з дня народження Тараса Шевченка
    Фото: Руслан Марцинків/Facebook

    Марцінків закликав правоохоронців покарати причетних до провокації

    У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

    «Під будинком культури відрізали голову пам’ятнику Тарасу Шевченку! Очевидно, вандали «приурочили» свої дії до дня народження нашого Кобзаря», – написав Марцінків у Facebook.

    Він закликав правоохоронців знайти та покарати причетних до провокації, вчиненої напередодні 207-ї річниці з дня народження Шевченка.

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    На Прикарпатті невідомі відрізали голову пам’ятнику Тарасові Шевченку (фото)
    На Прикарпатті невідомі відрізали голову пам’ятнику Тарасові Шевченку (фото)
    Фото: Руслан Марцинків/Facebook

    Усього в Україні та світі встановлено 1 384 пам’ятники Тарасу Шевченку, з них 1 256 – в Україні та 128 – за кордоном у 35 країнах. 10 березня в італійському місті Флоренція відкриють пам'ятник українському поету.

    У столиці Португалії урочисто відкрили пам’ятник Шевченку. Це перший монумент Кобзаря у цій країні, встановили його на площі Італії (Praça de Itália).

    Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко разом з учнями Ліги старшокласників започаткували челендж #Шевченку207.

    Тарас Шевченко в сучасному осмисленні є вмістилищем націєтворчих смислів. У ХІХ сторіччі Шевченкова поезія стала потужним чинником формування українців як нації, вона стала поштовхом до самоусвідомлення.

    Теги: Івано-Франківщина Тарас Шевченко Івано-Франківськ письменник
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