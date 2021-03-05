На Прикарпатті невідомі відрізали голову пам’ятнику Тарасові Шевченку (фото)

Марцінків закликав правоохоронців покарати причетних до провокації

У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Під будинком культури відрізали голову пам’ятнику Тарасу Шевченку! Очевидно, вандали «приурочили» свої дії до дня народження нашого Кобзаря», – написав Марцінків у Facebook.

Він закликав правоохоронців знайти та покарати причетних до провокації, вчиненої напередодні 207-ї річниці з дня народження Шевченка.

Усього в Україні та світі встановлено 1 384 пам’ятники Тарасу Шевченку, з них 1 256 – в Україні та 128 – за кордоном у 35 країнах. 10 березня в італійському місті Флоренція відкриють пам'ятник українському поету.

У столиці Португалії урочисто відкрили пам’ятник Шевченку. Це перший монумент Кобзаря у цій країні, встановили його на площі Італії (Praça de Itália).

Нагадаємо, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко разом з учнями Ліги старшокласників започаткували челендж #Шевченку207.

Тарас Шевченко в сучасному осмисленні є вмістилищем націєтворчих смислів. У ХІХ сторіччі Шевченкова поезія стала потужним чинником формування українців як нації, вона стала поштовхом до самоусвідомлення.