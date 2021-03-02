Новий глава Черкаської ОДА започаткував челендж та процитував Шевченка (відео)

9 березня відзначатимуть 207-му річницю з дня народження Тараса Шевченка

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко разом з учнями Ліги старшокласників започаткували челендж #Шевченку207. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Українців запрошують ділитися в соцмережах улюбленими рядками з творчості Кобзаря. «Всіх вітаємо з Черкащини! Біля мене – молоді активні лідери, учні Ліги старшокласників. Сьогодні разом із ними запускаємо челендж #Шевченку207. Діліться у Facebook, Instagram, TikTok та інших соцмережах своїми улюбленими рядками з творчості поета, які вам близькі. Не забудьте про хештег #Шевченку207», – зазначив Скічко.

Новий глава Черкаської ОДА процитував два рядки із вірша Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий».

Нагадаємо, 9 березня відзначатимуть 207-му річницю з дня народження Тараса Шевченка. Це привід не лише вшанувати пам'ять великого Кобзаря, але і згадати творчість, яка не втрачає своєї актуальності у наші дні.

Тарас Шевченко в сучасному осмисленні є вмістилищем націєтворчих смислів. У ХІХ сторіччі Шевченкова поезія стала потужним чинником формування українців як нації, вона стала поштовхом до самоусвідомлення. Подібне явище ми з вами пережили у 2013-2014 роках, коли Майдан став поштовхом до усвідомлення нас як представників політичної європейської нації, для яких Шевченкова творчість стала живильною.