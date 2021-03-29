Covid-19 у Вінниці: зросла смертність від ускладнень

За останніх сім днів – 52 летальні випадки у Вінниці, пов'язані з Covid-19

У Вінниці продовжують хворіти на коронавірус 8 тисяч 258 мешканців

У Вінниці зросла кількість летальних випадків від ускладнень Covid-19 та зберігається достатньо високий рівень захворюваності на коронавірус. Про це повідомили сьогодні, 29 березня, на сайті Вінницької міської ради.

«Показник захворюваності у нашому регіоні і Вінниці зокрема наближається до середнього по Україні. Відбулась певна стабілізація нових випадків. Разом з тим, якщо щотижнева динаміка вказує на певну стабілізацію і зниження нових випадків, то динаміка летальних наслідків, на жаль, зростає. За передостанній тиждень 41 людина померла від ускладнень, спричинених коронавірусом. За останніх сім днів – 52 летальні випадки у Вінниці, пов'язані з Covid-19», – розповів директор департаменту охорони здоров'я міської ради Олександр Шиш.

А лікарі просять вінничан носити маски, дбати про гігієну рук, дотримуватись соціальної дистанції, бо це може врятувати ваше життя та життя рідних і близьких.

У Вінниці продовжують хворіти на коронавірус 8 тисяч 258 пацієнтів. 95 відсотків з них лікуються амбулаторно, а ще 5% з підтвердженим ковідом – стаціонарно.

На рівні первинної ланки під контролем сімейних лікарів перебуває 6491 особа. З них 4919 – пацієнти зі встановленим ковідом (мають легкий або безсимптомний перебіг), 1241 особа – члени сімей та контактні, 331 особа з підозрами на ковід. Зменшилась кількість вінничан, які лікують пневмонію в стаціонарних відділеннях, і побільшало пацієнтів, які проходять лікування пневмонії під супроводом сімейних лікарів.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня на Вінниччині зафіксували 56 236 випадків інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 365 випадків за добу.