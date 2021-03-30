Лікар попередив, що в Україні коронавірус почав косити молодь

Найкраще коронавірус переносять ті хворі, які оперативно звертаються до медиків, не чекаючи ускладнень

На Львівщині коронавірусом у важкій формі все частіше хворіють молоді люди. Також зараз збільшилась тривалість лікування хворих на коронавірус. Про це повідомив головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко.

За словами медика, на стаціонарному лікуванні перебуває 235 хворих. «Лікарня повністю завантажена. З них – 9 хворих перебуває у відділенні інтенсивної терапії, у реанімації. Шестеро – на апаратах ШВЛ. Впродовж останніх трьох тижнів вік пацієнтів помолодшав. Наймолодшому пацієнту, який продовжує у нас лікуватися, всього лише 20 років. Далі – є 23-річний та 27-річний пацієнти. Решту – від 40 до 65 років. Є кілька пацієнтів віком 80-82 роки, але їхня частка становить всього лише 3% від загальної кількості хворих», – уточнив Федоренко.

Головний лікар Львівської інфекційної лікарні акцентував увагу на тому, що найкраще коронавірус переносять ті хворі, які вчасно звернулись за допомогою до медиків.

«Хворі на лікування до нас надходять на 7-8 день хвороби. Є ще такі, котрих госпіталізували на 10-12 день. Ті, кого госпіталізовують після 12 дня хвороби, перебувають у важкому стані. Там важкий перебіг хвороби з гіршими медичними прогнозами. Ті ж кого, госпіталізували на 4-6 день хвороби переносять коронавірус краще. Також їх вдається швидше вилікувати», – наголосив Сергій Федоренко.

За словами інфекціоніста, зараз збільшився термін лікування хворих на COVID-19. Така тенденція пов’язана зі зміною клінічної картини перебігу хвороби. Здебільшого це становить 14-15 днів перебування у лікарні. У тяжких випадках лікування затягується до 30 днів. «Таких випадків є не багато, але, на жаль, вони трапляються», – резюмував лікар.

Нагадаємо, у Вінниці зросла кількість летальних випадків від ускладнень Covid-19 та зберігається достатньо високий рівень захворюваності на коронавірус.