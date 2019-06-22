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    На протестах в Грузії відбулися зіткнення з поліцією

    • Розсилка
    На протестах в Грузії відбулися зіткнення з поліцією

    Протестувальники блокували арешт одного з учасників акції

    На акції протесту в Грузії протестувальники виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції.

    Про це пише грузинська служба Радіо Свободи.

    Повідомляється, що недалеко від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною, в результаті чого вдалося звільнити затриманого.

    Правоохоронці стверджували, що нікого не заарештовували. Пізніше з машини вийшов молодий чоловік.

    Після цього протестувальники повернулися до будівлі парламенту, де проходить акція протесту.

    Мітингувальники розділилися на дві частини: одні закликають людей розійтися по домівках і відновити протест у суботу ввечері, інші хочуть залишитися до кінця.

    Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

    Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

    Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

    Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.

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