У Тбілісі на мітингу постраждали більше 50 осіб



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За попередніми даними, травми і поранення отримали десятки людей з обох сторін

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.

Про це повідомляє телекомпанія «Руставі 2».

«За попередніми даними, травми і поранення отримали десятки людей з обох сторін.

«Багато постраждалих, відбувається бійка», - йдеться в повідомленні телеканалу.

Відзначається, що на місці працюють машини швидкої допомоги.

Зокрема, постраждав журналіст грузинського Першого каналу - в нього потрапила одна з гумових куль, якими спецназ почав розганяти протестуючих. Відомо також ще про кількох поранених співробітників інших видань.

Як уточнює грузинський «Перший канал» з посиланням на міністерство охорони здоров'я Грузії, всього результаті зіткнень постраждало 52 людини (14 учасників та 38 співробітників правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ, є постраждалі.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.