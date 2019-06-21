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    У Тбілісі на мітингу постраждали більше 50 осіб

    • Розсилка
    У Тбілісі на мітингу постраждали більше 50 осіб

    За попередніми даними, травми і поранення отримали десятки людей з обох сторін

    Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.

    Про це повідомляє телекомпанія «Руставі 2».

    «За попередніми даними, травми і поранення отримали десятки людей з обох сторін.

    «Багато постраждалих, відбувається бійка», - йдеться в повідомленні телеканалу.

    Відзначається, що на місці працюють машини швидкої допомоги.

    Зокрема, постраждав журналіст грузинського Першого каналу - в нього потрапила одна з гумових куль, якими спецназ почав розганяти протестуючих. Відомо також ще про кількох поранених співробітників інших видань.

    Як уточнює грузинський «Перший канал» з посиланням на міністерство охорони здоров'я Грузії, всього результаті зіткнень постраждало 52 людини (14 учасників та 38 співробітників правоохоронних органів.

    Раніше повідомлялося, що у Тбілісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ, є постраждалі.

    Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

    Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

    Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.

    Росія Міноборони Грузії Грузія машини протест поліція журналіст
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