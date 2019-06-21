Протести в Грузії: пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я



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Куцнашвілі також взяв на себе політичну відповідальність за всі події, які призвели до масових протестів

Закарія Куцнашвілі склав мандат

На тлі протестів в Грузії подав у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я, депутат парламенту від партії «Грузинська мрія - демократична Грузія» Закарія Куцнашвілі, повідомляє «Грузія Online».

«Єдине, що у мене є, це - вільний мандат депутата. Тому я заявляю сьогодні, що готовий скласти його», - заявив депутат.

Куцнашвілі також взяв на себе політичну відповідальність за всі події, які призвели до масових протестів.

Раніше у відставку також пішов спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.

Напередодні в Тбілісі біля стін парламенту пройшла акція протесту, яка переросла в зіткнення демонстрантів з поліцією.

Як повідомлялось, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

У ході протестів у Грузії поранення отримали кілька сотень людей.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.