У Грузії протестувальники увірвались до будівлі парламенту



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Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії.

Про це повідомляє «Грузія Online».

Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.

Засідання Асамблеї повинно було пройти в Тбілісі, в залі засідань парламенту Грузії.

Сесію відкрив Сергій Гаврилов, делегат Міжпарламентської асамблеї православ'я і глава комітету з розвитку громадянського суспільства Держдуми. При цьому Гаврилов сидів у кріслі голови парламенту – це викликало обурення групи парламентаріїв, які зірвали засідання.