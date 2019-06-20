  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Грузії протестувальники увірвались до будівлі парламенту

    • Розсилка
    У Грузії протестувальники увірвались до будівлі парламенту

    Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я

    Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії.

    Про це повідомляє «Грузія Online».

    Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

    Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

    Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.

    Засідання Асамблеї повинно було пройти в Тбілісі, в залі засідань парламенту Грузії.

    Сесію відкрив Сергій Гаврилов, делегат Міжпарламентської асамблеї православ'я і глава комітету з розвитку громадянського суспільства Держдуми. При цьому Гаврилов сидів у кріслі голови парламенту – це викликало обурення групи парламентаріїв, які зірвали засідання.

    Росія Грузія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ