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    У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників: є постраждалі

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    У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників: є постраждалі

    На акцію протесту біля парламенту зібралися близько 300 тисяч людей

    У Тіблісі відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ, є постраждалі.

    Про це повідомила головна редакторка місцевого видання JAMnews Маргарита Ахвледаіані.

    За її словами, на акцію протесту біля парламенту зібралися близько 300 тисяч людей.

    «Людей дуже багато, все дуже серйозно», — сказала Маргарита. 

    Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

    Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

    Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.


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