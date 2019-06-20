У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників: є постраждалі
На акцію протесту біля парламенту зібралися близько 300 тисяч людей
Про це повідомила головна редакторка місцевого видання JAMnews Маргарита Ахвледаіані.
За її словами, на акцію протесту біля парламенту зібралися близько 300 тисяч людей.
«Людей дуже багато, все дуже серйозно», — сказала Маргарита.
Дым в толпе протестующих в Тбилиси— Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.
Видео — Мария Лацинская pic.twitter.com/0gWNcDaPGX
В Тбилиси слышны выстрелы, протестующие разбегаются pic.twitter.com/107ouD6yQd— Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.
Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.
Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.
Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.
Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.