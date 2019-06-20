У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників: є постраждалі

Про це повідомила головна редакторка місцевого видання JAMnews Маргарита Ахвледаіані.

За її словами, на акцію протесту біля парламенту зібралися близько 300 тисяч людей.

«Людей дуже багато, все дуже серйозно», — сказала Маргарита.

Дым в толпе протестующих в Тбилиси

Видео — Мария Лацинская pic.twitter.com/0gWNcDaPGX — Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.

В Тбилиси слышны выстрелы, протестующие разбегаются pic.twitter.com/107ouD6yQd — Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Раніше члени парламентської опозиції з «Національного руху» і «Європейської Грузії» дали владі півгодини на те, щоб вивести із залу всіх російських депутатів.

Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників.

Приводом для протестів у Грузії стало засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я – це міжнародне об'єднання політиків і духовних осіб, в якому Росія вважається одним з лідерів.



