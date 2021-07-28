«На рідній землі ми споконвіку». Ющенко привітав українців із Днем Хрещення Київської Русі
Віктор Ющенко акцентував увагу на ключових поняттях, які формують материнське поняття нації
Третій президент України Віктор Ющенко на сторінці у Facebook привітав українців із знаковим святом – Днем Хрещення Київської Русі.
Ющенко підкреслив, що це свято фіксує і означає кілька принципових понять для України.
«Це – спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави. Це – неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри. Це – соборність усіх українців та всіх українських земель навколо рідної державної та духовної столиці – Києва. Це – велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі та народи. Це – єдність нашого державного та духовного початку», – наголосив третій президент України.
Він акцентував увагу на важливих моментах, бо вони формують головне, материнське поняття нації і причетності до неї кожного.
«Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо! Із хрещенням для нашого народу розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава, належність до європейської цивілізації. Наш народ завжди був вірний цій ідеї. Ми – українці. Це – наша правда. Вона проростає і повертається завжди. Попри все. Через століття. Завжди», – уточнив Ющенко.
Віктор Андрійович додав, що великою історичною правдою і справедливістю для України є утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви. «Це справа єдності нашого духовного життя і всього суспільства. Це отчий дім для всіх православних християн України. Це свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної», – резюмував Ющенко.
Нагадаємо, що нещодавно третій президент України Віктор Ющенко поділився спогадами про дискусії, які він з Путіним щодо політики національного визначення Києва та боротьбу за правдиву історію України.
Додамо, що нещодавно синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком.