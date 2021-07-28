«На рідній землі ми споконвіку». Ющенко привітав українців із Днем Хрещення Київської Русі

«Великою історичною правдою і справедливістю для України є утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви»

Віктор Ющенко акцентував увагу на ключових поняттях, які формують материнське поняття нації

Третій президент України Віктор Ющенко на сторінці у Facebook привітав українців із знаковим святом – Днем Хрещення Київської Русі.

Ющенко підкреслив, що це свято фіксує і означає кілька принципових понять для України.

«Це – спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави. Це – неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри. Це – соборність усіх українців та всіх українських земель навколо рідної державної та духовної столиці – Києва. Це – велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі та народи. Це – єдність нашого державного та духовного початку», – наголосив третій президент України.

Він акцентував увагу на важливих моментах, бо вони формують головне, материнське поняття нації і причетності до неї кожного.

«Ми народилися не вчора. На рідній землі ми споконвіку. Були, є і будемо! Із хрещенням для нашого народу розпочалася нова історія. Віра створила ідею: єдиний народ, могутня держава, належність до європейської цивілізації. Наш народ завжди був вірний цій ідеї. Ми – українці. Це – наша правда. Вона проростає і повертається завжди. Попри все. Через століття. Завжди», – уточнив Ющенко.

Віктор Андрійович додав, що великою історичною правдою і справедливістю для України є утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви. «Це справа єдності нашого духовного життя і всього суспільства. Це отчий дім для всіх православних християн України. Це свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної», – резюмував Ющенко.

Нагадаємо, що нещодавно третій президент України Віктор Ющенко поділився спогадами про дискусії, які він з Путіним щодо політики національного визначення Києва та боротьбу за правдиву історію України.

Додамо, що нещодавно синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком.

Читайте також: