Віктор Ющенко показав свою родину (фото)

Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім'ї, каже Ющенко. Фото з Facebook

Експрезидент України позує з дружиною та дітьми

Третій президент України Віктор Ющенко оприлюднив знімок зі своєю родиною – дружиною Катериною та дітьми Тарасом, Софією та Христиною на своїй сторінці у Facebook.

«Сімейне вогнище – це те місце людини на землі, де вона почуває себе впевненою і захищеною.

Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім'ї, де передаються з покоління в покоління соціальний досвід, духовні цінності, національні та культурні традиції», – підписав світлину Віктор Ющенко.

Віктор Ющенко з родиною. Фото з Facebook

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком.

Наталка Діденко подякувала Ющенку за цікаву розмову.

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