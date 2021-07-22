Віктор Ющенко показав свою родину (фото)
Експрезидент України позує з дружиною та дітьми
Третій президент України Віктор Ющенко оприлюднив знімок зі своєю родиною – дружиною Катериною та дітьми Тарасом, Софією та Христиною на своїй сторінці у Facebook.
«Сімейне вогнище – це те місце людини на землі, де вона почуває себе впевненою і захищеною.
Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім'ї, де передаються з покоління в покоління соціальний досвід, духовні цінності, національні та культурні традиції», – підписав світлину Віктор Ющенко.
Віктор Ющенко з родиною. Фото з Facebook
Раніше синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком.
Наталка Діденко подякувала Ющенку за цікаву розмову.