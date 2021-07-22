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    Віктор Ющенко показав свою родину (фото)

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    Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім'ї, каже Ющенко. Фото з Facebook - Віктор Ющенко показав свою родину (фото)
    Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім'ї, каже Ющенко. Фото з Facebook

    Експрезидент України позує з дружиною та дітьми

    Третій президент України Віктор Ющенко оприлюднив знімок зі своєю родиною – дружиною Катериною та дітьми Тарасом, Софією та Христиною на своїй сторінці у Facebook.

    «Сімейне вогнище – це те місце людини на землі, де вона почуває себе впевненою і захищеною.

    Добробут і благополуччя держави також тримаються на сім'ї, де передаються з покоління в покоління соціальний досвід, духовні цінності, національні та культурні традиції», – підписав світлину Віктор Ющенко.

    218844634_4575828769095578_7448053952571154810_nВіктор Ющенко з родиною. Фото з Facebook

    Раніше синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком.

    Наталка Діденко подякувала Ющенку за цікаву розмову.

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    Теги: Віктор Ющенко Facebook президент традиції
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    Віктор Ющенко показав свою родину (фото)