Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом

Героєм зустрічі також став кіт, якого тримала на руках Наталка Діденко

Наталка Діденко подякувала Ющенку за цікаву розмову

Синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком. Про це вона написала у Facebook.

«Один день сьогодні – як справжній подарунок на свято. Коли раптом набігли лагідні хмари, відігнали немилосердні градуси, прикрили пекуче сонце, огорнуло затишком від суєти, благословенна свіжість з вітерцем, дивовижна краса навколо, цікава розмова, спільність духу, спогади про найдорожчих, спільне розуміння того, що щастя – це жити й діяти в своїй країні», – поділилася враженнями Наталка Діденко, подякувавши Ющенку за цікаву розмову.

Героєм зустрічі також став кіт, якого тримала на руках Наталка Діденко. Ющенко весело грався із тваринкою.

Додамо, що рік тому журналісти програми «Схеми» встановили, що президент Володимир Зеленський переїхав на держдачу у Конча-Заспі – одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував українські політики. Глава держави мешкає у будинку, де раніше протягом десяти років жив Віктор Ющенко.

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