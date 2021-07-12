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    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом

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    Героєм зустрічі також став кіт, якого тримала на руках&nbsp;Наталка Діденко - Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом

    Героєм зустрічі також став кіт, якого тримала на руках Наталка Діденко

    Фото: Наталка Діденко/Facebook

    Наталка Діденко подякувала Ющенку за цікаву розмову

    Синоптикиня Наталка Діденко поспілкувалася з третім президентом України Віктором Ющенком. Про це вона написала у Facebook.

    «Один день сьогодні – як справжній подарунок на свято. Коли раптом набігли лагідні хмари, відігнали немилосердні градуси, прикрили пекуче сонце, огорнуло затишком від суєти, благословенна свіжість з вітерцем, дивовижна краса навколо, цікава розмова, спільність духу, спогади про найдорожчих, спільне розуміння того, що щастя – це жити й діяти в своїй країні», – поділилася враженнями Наталка Діденко, подякувавши Ющенку за цікаву розмову.

    Героєм зустрічі також став кіт, якого тримала на руках Наталка Діденко. Ющенко весело грався із тваринкою.

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    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом
    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом

    Додамо, що рік тому журналісти програми «Схеми» встановили, що президент Володимир Зеленський переїхав на держдачу у Конча-Заспі – одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував українські політики. Глава держави мешкає у будинку, де раніше протягом десяти років жив Віктор Ющенко.

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    Теги: Віктор Ющенко українці Наталка Діденко
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    Відома синоптикиня оприлюднила зворушливі фото з Ющенком та котом