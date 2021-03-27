Путін в очі сказав «Ні». Ющенко розказав, як російський диктатор намагався стерти українську історію
«Ми не варті власної держави без пам'яті про тих, хто її створював»
Третій президент України Віктор Ющенко поділився спогадами про дискусії, які він з Путіним щодо політики національного визначення Києва та боротьбу за правдиву історію України
Віктор Ющенко на своїй сторінці у Facebook розглянув питання національного становлення у контексті протистояння з Путіним. «У 2008 році президент Російської Федерації Володимир Путін ішов, щоб нікуди не йти: термін його президентських повноважень закінчувався, що зовсім нічого не означало, хіба тільки до тієї нашої розмови не плуталися питання повсякденності – газ та інші звичні лейтмотиви наших зустрічей. До цього усі наші зустрічі відбувалися в контексті питань торгових оборотів, розв'язання газових і нафтових вузлів. Це були важливі питання, але не базові, якщо дивитися на них з точки зору національного становлення», – підкреслив він.
За словами Ющенка, перші півтора року Кремль споглядав політичний курс офіційного Києва. Але згодом у коридорах і залах Сенатського палацу усе частіше і голосніше звучали коментарі щодо української політики пам'яті: це означало, що політика національного визначення Києва усе більше турбувала Кремль. Врешті-решт, це питання було піднято прямо. «Моя позиція була досить простою: у кожного народу є своя історія, у російського народу – своя, в українського – своя. У відповідь я почув певні репліки про спільну історію», – додав Ющенко.
Третій президент України наголосив на тому, що національний герой – це людина, яка зробила внесок у становлення своєї національної держави. Це єдине визначення національного героя. «Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Степанович Мазепа – усі вони є національними героями, адже своїми діями закладали фундамент української Незалежності. Це було в минулому, і того не викреслиш», – уточнив він.
Віктор Ющенко акцентував увагу на тому, що за історію завжди ведеться запекла боротьба. «Якщо за тобою стоїть велика європейська спадщина – значить, ти маєш претензію на велике майбутнє, претензію на своє окреме місце у дні сьогоднішньому, на своє місце в Європі», – переконаний він.
У розмові з Путіним Ющенко оперував конкретними історичними фактами, згадавши Повстанську армію, Бандеру, Петлюру, Мазепу, Голодомор та інші події, які «наближали чи віддаляли українську Незалежність».
«Але Путін сказав «Ні» – усіма своїми подальшими діями. Це була величезна помилка в контексті російсько-українських відносин», – резюмував Віктор Ющенко.
Нагадаємо, що вчора в результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.
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На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.