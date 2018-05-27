На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю громадянина Франції

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Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинула 66-річна пасажирка легковика

Унаслідок зіткнення «Москвича» та позашляховика Range Rover, яким керував громадянин Франції, на Рівненщині загинуло подружжя пенсіонерів.

Як повідомили в прес-службі обласної поліції, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу Дубна надійшло до поліції 27 травня о 15:30.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Москвич», 66-річний житель села Зелене, не врахував дорожньої обстановки та, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі позашляховику Range Rover, який рухався у напрямку Львова.

Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинула 66-річна пасажирка легковика. Попри вжиті реанімаційні заходи життя водію, якого доставили у лікарню, врятувати не вдалося.

31-річний водій позашляховика, громадянин Франції, та троє пасажирів не постраждали.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у четвер, 24 травня, у Києві на Окружній сталася масштабна ДТП: зіткнулися п’ять автомобілів.