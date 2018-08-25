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    На Рівненщині відкрили дві поліцейські станції

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    Поліцейські - На Рівненщині відкрили дві поліцейські станції
    Поліцейські

    У приміщенні станцій базуватимуться дільничні офіцери поліції та група реагування

    У селищі Володимирець Рівненської області розпочала свою роботу поліцейська станція на вулиці Михайла Грушевського. Тут нестимуть службу три дільничні офіцери поліції, інспектор за обігом зброї у сфері дозвільної системи та група реагування патрульної поліції, яка чергуватиме цілодобово.

    Вони обслуговуватимуть селище Володимирець та ще шість навколишніх сіл, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Також відбулося відкриття поліцейської станції у селі Ситне Радивилівського району, на облаштування якої кошти виділила Крупецька об’єднана територіальна громада.

    «Тепер мешканцям усієї громади не доведеться їхати за 17 кілометрів до районного центру, аби звернутися до поліції. Відтепер усі поліцейські послуги надаватимуться у селі Ситне», - зазначив начальник Радивилівського відділення поліції Володимир Коркош. 

    У приміщенні станції базуватиметься старший дільничний офіцер поліції та група реагування, яка патрулюватиме територію.

    Як повідомляв «Главком», у Києві з'являться патрульні на мотоциклах.

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