У Києві з'являться патрульні на мотоциклах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція Інструктори-мотоциклісти у Києві

Патрульні на мотоциклах будуть «розвантажувати» дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту

У Києві отримали сертифікати 16 інструкторів-мотоциклістів для патрульної поліції, яких готували канадські поліцейські упродовж двох місяців.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Вони будуть «розвантажувати» дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту. Це маневрений транспорт, який першим прибуватиме на місце», – сказав начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков.

За його словами основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць - тобто туди, куди довго не зможе прибути автомобільний патруль. В основному йдеться про швидкий приїзд патрульних на місце ДТП - для надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту в місці ДТП тощо.

Підготовка інструкторів для вітчизняної поліції відбувалася в рамках проекту міжнародної технічної допомоги.

До слова, столична поліція перейшла на посилений режим служби.