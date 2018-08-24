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    У Києві з'являться патрульні на мотоциклах

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    Інструктори-мотоциклісти у Києві - У Києві з'являться патрульні на мотоциклах
    Фото: Нацполіція
    Інструктори-мотоциклісти у Києві

    Патрульні на мотоциклах будуть «розвантажувати» дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту

    У Києві отримали сертифікати 16 інструкторів-мотоциклістів для патрульної поліції, яких готували канадські поліцейські упродовж двох місяців.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    «Вони будуть «розвантажувати» дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту. Це маневрений транспорт, який першим прибуватиме на місце», – сказав начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков.

    За його словами основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць - тобто туди, куди довго не зможе прибути автомобільний патруль. В основному йдеться про швидкий приїзд патрульних на місце ДТП - для надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту в місці ДТП тощо.

    Підготовка інструкторів для вітчизняної поліції відбувалася в рамках проекту міжнародної технічної допомоги. 

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    У Києві з'являться патрульні на мотоциклах
    У Києві з'являться патрульні на мотоциклах
    У Києві з'являться патрульні на мотоциклах
    У Києві з'являться патрульні на мотоциклах
    У Києві з'являться патрульні на мотоциклах

    До слова, столична поліція перейшла на посилений режим служби.

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