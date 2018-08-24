У Києві з'являться патрульні на мотоциклах
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Патрульні на мотоциклах будуть «розвантажувати» дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту
У Києві отримали сертифікати 16 інструкторів-мотоциклістів для патрульної поліції, яких готували канадські поліцейські упродовж двох місяців.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
«Вони будуть «розвантажувати» дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту. Це маневрений транспорт, який першим прибуватиме на місце», – сказав начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков.
За його словами основною функцією нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць - тобто туди, куди довго не зможе прибути автомобільний патруль. В основному йдеться про швидкий приїзд патрульних на місце ДТП - для надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту в місці ДТП тощо.
Підготовка інструкторів для вітчизняної поліції відбувалася в рамках проекту міжнародної технічної допомоги.
До слова, столична поліція перейшла на посилений режим служби.