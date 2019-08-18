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    На Рівненщині затримали трьох шахраїв-криптовалютчиків

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    На Рівненщині затримали трьох шахраїв-криптовалютчиків

    Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна

    На Рівненщині повідомлено про підозру трьом особам, які в складі організованої злочинної групи заволоділи грошовими коштами громадян під виглядом здійснення операцій з обміну національної, іноземної валюти та криптовалюти з використанням Інтернет сайтів-обмінників.

    Про це повідомила пресслужба прокуратури Рівненської області.

    «Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017-2018 років, 27-річний житель Дніпропетровщини, разом з двома спільниками, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, створивши фіктивні сайти, які пропонували послуги з обміну національної, іноземної та криптовалюти, заволоділи майже 10 тис. доларів США громадян України та іноземних громадян», – йдеться у повідомленні.

     Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст.190 КК України.

     На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. 

    За скоєне кримінальне правопорушення вказаним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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