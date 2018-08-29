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    На Рівненщині зіткнулися чотири автомобілі, є потерпілі

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    ДТП сталася поблизу&nbsp;Здолбунова - На Рівненщині зіткнулися чотири автомобілі, є потерпілі
    ДТП сталася поблизу Здолбунова

    Аварія сталася на ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи

    У Рівненській області в районі міста Здолбунів зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого постраждали дві людини.

    Про це повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.

    «За попередньою інформацією, на ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи, за вантажівкою Mercedes-Benz, водій якої пропускав зустрічний транспорт, зупинився Volkswagen T4, у який з невідомих поки причин врізався Renault Master. Від удару Volkswagen перевернувся, а Renault відкинуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з Opel Insignia», – йдеться у повідомленні.

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    Внаслідок ДТП постраждали дві людини. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, в ДТП у Польщі загинув українець, ще один перебуває у важкому стані.

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