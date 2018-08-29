В ДТП у Польщі загинув українець, ще один перебуває у важкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польська прокуратура розслідує обставини аварії в місті Мислібож Західнопоморського воєводства

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще одного громадянина України госпіталізували у важкому стані.

Про це сказав заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За інформацією районної комендатури поліції в місті Мислібож Західнопоморського воєводства, внаслідок ДТП загинув громадянин України. Інший громадянин України зазнав значних травм і перебуває у важкому стані у воєводській лікарні міста Щецин», - повідомив Кирилич.

Також дипломат повідомив, що «районною прокуратурою міста Мислібож розпочато провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди».

Консульство України в Гданську надає необхідну у такій ситуації організаційно-консультативну допомогу.



Джерело: УНІАН