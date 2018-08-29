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    В ДТП у Польщі загинув українець, ще один перебуває у важкому стані

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    В ДТП у Польщі загинув українець, ще один перебуває у важкому стані

    Польська прокуратура розслідує обставини аварії в місті Мислібож Західнопоморського воєводства

    У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще одного громадянина України госпіталізували у важкому стані.

    Про це сказав заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

    «За інформацією районної комендатури поліції в місті Мислібож Західнопоморського воєводства, внаслідок ДТП загинув громадянин України. Інший громадянин України зазнав значних травм і перебуває у важкому стані у воєводській лікарні міста Щецин», - повідомив Кирилич.

    Також дипломат повідомив, що «районною прокуратурою міста Мислібож розпочато провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди».

    Консульство України в Гданську надає необхідну у такій ситуації організаційно-консультативну допомогу.

    Джерело: УНІАН

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