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    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)

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    Найбільше через негоду постраждав Хмільницький район - Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Найбільше через негоду постраждав Хмільницький район
    Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

    Уночі надзвичайники прибрали понад шістдесят дерев

    У ніч на 6 серпня Вінниччиною пройшлась негода. Сильний вітер повалив у регіоні чимало дерев. Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    Уночі надзвичайники прибрали понад шістдесят дерев. Аварійно-рятувальна розчистка триває й донині. Відомо, що найбільше постраждав Хмільницький район.

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    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)
    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)

    «За ніч підрозділи здійснили двадцять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Було прибрано 61 дерево. Один випадок по відкачуванню води з підвалу житлового будинку. Звідти відкачали десять кубометрів води у Тульчинській ТГ. Станом на 7:00 знеструмлено 35 населених пунктів. Наразі підрозділи їдуть у Хмільницький район, там ще необхідно прибирати дерева», йдеться у повідомлені.

    Додамо, що Кам’янцем-Подільським пройшов потужний буревій, який добряче похазяйнував на території міста.

    Нагадаємо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

    Нагадаємо, циклон принесе шквали та грози: прогноз погоди на 6 серпня.

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    Теги: прогноз погоди Вінниця негода
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    Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)