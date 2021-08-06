Вінниччиною пройшовся потужний вітер. Поламані дерева, знеструмлені населені пункти (фото, відео)

Уночі надзвичайники прибрали понад шістдесят дерев

У ніч на 6 серпня Вінниччиною пройшлась негода. Сильний вітер повалив у регіоні чимало дерев. Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Уночі надзвичайники прибрали понад шістдесят дерев. Аварійно-рятувальна розчистка триває й донині. Відомо, що найбільше постраждав Хмільницький район.

«За ніч підрозділи здійснили двадцять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Було прибрано 61 дерево. Один випадок по відкачуванню води з підвалу житлового будинку. Звідти відкачали десять кубометрів води у Тульчинській ТГ. Станом на 7:00 знеструмлено 35 населених пунктів. Наразі підрозділи їдуть у Хмільницький район, там ще необхідно прибирати дерева», – йдеться у повідомлені.

Додамо, що Кам’янцем-Подільським пройшов потужний буревій, який добряче похазяйнував на території міста.

Нагадаємо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Нагадаємо, циклон принесе шквали та грози: прогноз погоди на 6 серпня.

Читайте також: