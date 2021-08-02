Експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим

В Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі. Про це пише BBC News Україна.

Екологи вважають, що у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим.

За словами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Літо буде спекотним та сухим.

«Спочатку злива, а згодом посуха. В таких умовах починаються посухи, адже навіть коли випадають дощі, сухі ґрунти не можуть їх прийняти. Такі ґрунти, як скло, вода по них лише стікає. Для нормального живлення треба, щоб довго йшов затяжний, спокійний дощ. Ми про такі періоди вже забуваємо», – уточнила кліматолог Світлана Бойченко.

Очікується ще один побічний ефект сухої землі й рясних злив – регулярні повені й підтоплення.

«Через спеку в атмосферу потрапляє більше вологи, хмари стають більш потужними, опади більш інтенсивними», – розказала кліматолог Віра Балабух.

Експерти переконані, що зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.

Бойченко переконана, що такі температурні гойдалки будуть характерні для наступних періодів.

Відомо, що практично зникнуть зими зі стабільним довготривалим сніговим покровом. І це також стане проблемою, адже не вистачатиме води у річках. Завдяки сніговому покрову також перегнивала суха трава, яка залишалась з осені. Без снігу бур'ян залишається сухим, а з приходом тепла він стає чудовим провідником для масштабних лісових пожеж.

Заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірини Ставчук вважає, що клімат ставатиме все більш непередбачуваним, буде все більше аномальних явищ.

«Йдеться про тривалі теплові хвилі, пожежі, посухи, торнадо, буревії, спочатку відсутність опадів, а потім в одному регіоні за кілька годин випадає двомісячна норма. Збільшення таких екстремальних погодних явищ буде руйнівним», – пояснила вона.

Експерти переконані, що влітку клімат України буде все більше нагадувати середземноморські країни: це може бути більш волога Італія чи Греція або більш посушлива Іспанія чи навіть Ізраїль.

Фахівці очікують, що різноманітні види флори та фауни поступово мігруватимуть з південного сходу на північний захід.

Зоолог Павло Голдін вважає, що останнє місце, де будуть затримуватися елементи фауни, звичні для України, – Волинь та Карпати.

«Ми набуваємо різноманіття степове, напівпустельне, але одночасно втрачаємо типове лісове», – пояснила експерт.

Під загрозою зникнення, наприклад, тетеруки в Карпатах та лосі. А один із найекзотичніших видів, які мігрували в Україну, – шакал. Він прийшов на Донеччину в 90-х, а зараз поширився всією степовою зоною України.

Очікується, що фауну України можуть поповнити гадюкові змії, на кшталт гюрзи, сухопутні черепахи, багато видів комах та птахів. Зі ссавців міг би прийти сайгак, а в Чорному морі, майже напевне, оселяться риби з Червоного моря та Атлантики.

Додамо, що проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.

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