Відомий синоптик розповів, які території України можуть перетворитися на сухі субтропіки

на всьому півдні України клімат буде, як зараз у Греції

Якщо тенденція до підвищення температури збережеться, на всьому півдні України клімат буде, як зараз у Греції

Із незрозумілих поки причин з'явився дисбаланс у підвищенні температури

Україна переходить у зону надвисоких температур, і в найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання. Таку заяву нещодавно зробило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Чи справді подібний сенарій очікує нас у найближчому майбутньому, у інтерв’ю «Главкому» розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

– Це абсолютно не виключено. Треба відзначити, що з незрозумілих поки причин з'явився дисбаланс у підвищенні температури. Середня температура грудня і травня, наприклад, змінилася не сильно, а найбільше змінилися січень-лютий і липень-серпень. Тридцять років тому середня температура в липні і серпні була 22-24 градуси, зараз вона зросла на 2,1-2,5 градусів. Максимальні значення вже сягають 40 градусів. Середня температура січня і лютого виросла за тридцять років від 1,5 градуса до 2 градусів. Якщо розглядати теплий період року, то у всіх областях України значно, більш ніж удвічі, зросла кількість днів з дуже високою температурою. Років 20-25 тому літом днів із температурою 30 градусів і вище було 10-15, зараз – понад 30, – пояснив Микола Кульбіда.

За словами синоптика, якщо за наступні тридцять років середня температура зросте ще на 2 градуси, то це буде досить неприємно. Насамперед для степових зон і лісостепу.

– При збереженні таких тенденцій на всьому півдні України, а так само в частині центральних областей, клімат буде, як наприклад зараз у Греції. Сухі субтропіки, – сказав Кульбіда.