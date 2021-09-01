Перехід на дистанційне навчання буде катастрофою, – ексзаступниця міністра освіти (відео)

Дистанційне навчання дало величезний збій у навчальних результатах

В українській системі освіти є проблеми, які пов'язані не тільки з коронавірусом. Але одним із найголовніших питань залишається наявність навчального процесу. Адже якщо відсоток вакцинованих працівників у навчальних закладах залишиться таким, як він є, то, ймовірно, велику частину шкіл знову закриють. Про це повідомила в ефірі на 24 каналі ексзаступниця міністра освіти, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун.

Дистанційка – трагічна для навчального процесу

За її словами, дистанційне навчання буде дуже трагічним для освітнього процесу. Проблему можна яскраво побачити на прикладі дітей у початковій школі.

«В будь-якому випадку перехід на дистанційне навчання звичайно буде катастрофою для української освіти», – наголосила Совсун.

Вона відзначила, що найбільше хвилює формулювання «ми дозволятимемо відкривати школи, якщо 80% працівників повністю будуть вакцинованими». Адже це може не бути достатньою мотивацією для працівників вакцинуватися.

Адже частину вчителів влаштовує формат змішаного навчання. Водночас є люди, які за станом здоров'я не можуть вакцинуватися. Для таких категорій їхній недопуск до навчального процесу буде незаконним. Попри це, наразі можливість вакцинуватися для освітян точно є.

Потрібні корегувальні програми

Нардепка зауважила, що у кожного є право на освіту і його потрібно забезпечувати. Але це право реалізується тільки тоді, коли всі учасники процесу активно залучені в нього.

Навчання у дистанційному форматі дало величезний збій у навчальних результатах. Це буде видно не 1 рік, і не 10 років. Особливо ситуація вплинула на здобуття навичок, знань, які безпосередньо можна здобувати тільки в аудиторії.

«Для того, аби ці наслідки подолати, не достатньо просто повернутись у звичайний навчальний процес і продовжити навчання так, ніби нічого не було», – вважає ексзаступниця міністра освіта.

Водночас в Україні будуть потрібні корегувальні програми і на рівні школи, і на рівні університету для того, аби відповідний пропуск надолужити.

«У школах потрібно провести моніторинг учнів, щоб зрозуміти, що вони вивчили, а що – ні. Якщо діти 5-6 класу не здобули достатніх знань із математики, то потім не зможуть опановувати програму наступного класу», – додала Совсун.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

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