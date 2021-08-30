Мільярд на ноутбуки і майже 100 млрд на зарплати: Мінфін розповів про фінансування освіти

Якщо гроші залишаться, місцеві чиновники зможуть їх витратити на поліпшення матеріально-технічної бази шкіл

Вчителям закуплять ноутбуки та меблі для НУШ

У цьому році для забезпечення належного освітнього процесу і початку навчального року в закладах загальної середньої освіти в державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Так, в державному бюджеті на 2021 передбачено:

99,6 млрд гривень на виплату заробітної плати вчителям. Це приблизно 480 тис. ставок вчителів;

1 млрд гривень на закупівлю ноутбуків для проведення вчителями дистанційних занять. За ці гроші куплять 60 тис. ноутбуків;

1 млрд гривень на закупівлю сучасних меблів і засобів навчання для Нової української школи. Ці ресурси засновники навчальних закладів можуть направити на придбання обладнання для 85,7 тис. класів початкової школи і 258 класів установ загальної середньої освіти;

0,4 млрд гривень на підвищення кваліфікації близько 23 тис. вчителів;

1 млрд гривень на формування нового освітнього простору, безпечного і інклюзивної (безбар'єрного) освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, реконструкцію та капітальний ремонт будівель в рамках програми «Чи здатна школа для кращих результатів»;

0,5 млрд гривень для надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами.

За ці ресурси буде оновлено понад півтисячі шкіл. У місцевих бюджетах на умовах співфінансування вищезгаданих програм передбачено ще понад 260 млн гривень. Залишки коштів зазначених субвенцій можуть використовуватися органами місцевого самоврядування на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Ці кошти будуть спрямовані на надання освіти для більше 30 тис. дітей.

Нагадаємо, процедура сертифікації дає можливість вчителю на 20% збільшити зарплату, що є непоганою сумою. Така можливість закладена в концепцію зростання заробітних плат.

До слова, Сергій Шкарлет повідомив, що у 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз – у 2022 році.

Також міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні.

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