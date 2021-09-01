Українські зіркові батьки похвалилися своїми школяриками (фото)

Сини Дмитра Монатіка пішли цього року у перший клас

Єфросиніна, Білик і Андре Тан відвели дітей у 1 клас

Перший день осені цього року став новим етапом для багатьох селебріті, адже їхні діти пішли до першого класу. Для деяких зіркових батьків День знань став вже звичним ритуалом. Як і більшість українських тат і мам, які сьогодні відправили дітей до школи, селебріті теж пишаються своїми учнями.

Оля Цибульська віддала шестирічного синочка Нестора до 1-го класу. На фото співачка з малюком радіють святу першого дзвоника.

«Перший раз у перший клас. Наша любов! Синочок! Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все», – підписала кадри Оля.

Дочка голови Черкаської ОДА Олександра Скічка також тепер першокласниця. Про це повідомила її мати і дружина чиновника Єлизавета Юрушева.

А от багатодітні батьки Аlyosha і Тарас Тополя відправили старшого сина 8-річного Романа вже до третього класу, 5-річний Марк перейшов до випускної групи садочка, а молодшенькій Марійці у серпні виповнився лише рік.

«Вітаю усіх з початком навчального року! Сподіваюсь, він буде таки в школі, а не вдома... Най у всіх діток і вчителів буде натхнення і задоволення від навчання і суспільства, в якому вони отримують новий досвід!», – підписала фото з чоловіком і дітками Олена Кучер (справжнє ім'я співачки).

«1 вересня!» – лаконічно описав святковий кадр Олексій Потапенко, він же ПТП, він же Потап.

На фото він позує зі своїм вже таким дорослим сином Андрієм, якому у вересні виповниться 13 років.

Маша Єфросиніна з чоловіком відвела синочка Сашка, якому у серпні виповнилося 7 років, у перший клас. Зірка пише, що це вартувало їй немало нервів.

«Наш з Тимуром Хромаєвим другий перший клас (доньці Нані вже 17 років. – ред.)! Почуття гостріше і усвідомленіше! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви ні до біса! Вранці виявила, що піджак синові не відпарила, штани не підшила, змінку не зібрал. У три нових пари туфель не вліз - жодного разу взув, а вже маленькі… Тимур ірже, Саню хвилює, коли його вже заберуть!», – підписала фото і відео телеведуча.

«Холостячка» Ксенія Мішина також похвалилася фото синочка Платона (у жовтні хлопчикові виповниться 9 років) у білій сорочці і з букетом для вчительки.

Актриса у своєму дописі зазначила, що 1 вересня як для неї, так і для сина не надто радісний день.

«Як написала сьогодні моя подруга: «дорогі, зі святом вас... або з початком жерсті». У мого сина також двояке враження від 1 вересня, у мене відповідно теж... Але згадуючи свої шкільні роки, я відчуваю дуже приємні відчуття і мурашки», – підписала кадри Ксенія.

Ірина Білик похвалилася фото синочка Табріза Аслана, який попри свій юний вік вже став школярем.

«Всіх діточок з першим днем осені – 1 вересня», – підписала кадр з улюбленим першокласником співачка.

Хлопчикові, народженому сурогатною матір'ю від екс-чоловіка артистки Аслана Ахмадова, виповниться шість років лише у грудні.

Хореограф Ілона Гвоздьова з чоловіком теж провели 6-річну донечку Валерію (або Рію) до першого класу.

«Вітаю всіх з 1 вересня. Не віриться досі, що це маля вже школярка. Дай Бог в добру путь, моя мила, а ми будемо споглядати і підтримувати», – підписала сімейне фото учасниця «Танців з зірками».

Шоумен Володимир Остапчук також похвалився фото зі своєю донечкою, 7-річною Емілією.

«Моя другокласниця», – підписав він фото, де тримає вже доволі дебелу дівчинку на руках.

Дизайнер Андре Тан провів свою донечку Софію до першого класу. Дівчинка ще зовсім маленька (у березні виповнилося 5 років), але вже сидить за партою.

«Моя першокласниця! Сьогодні моя зовсім доросла дівчинка з рюкзаком на плечах вирушила в перший клас. Як так швидко пролетів час? Коли вона встигла так вирости? Зовсім самостійна», – підписав він фото.

Анастасія Приходько, як і Ксені Мішина, не надто радіє святу Першого дзвоника. Та й діти, 11-річна Нанна та 6-річний Гордій виглядають не дуже щасливими на фото.

«На чілі, на расслабоні. Вже не так страшно як перший раз в перший клас. Дорогі мами і тата ну що, ура, з 1 вересня. Я не буду говорити про те, що я така щаслива, це так здорово, і бажати хороших оцінок, і так далі... Просто коротко про головне - Ласкаво просимо в пекло, дорогі батьки. Бережіть нервову систему, себе, і навколишні предмети!», – залишила доволі радикальний підпис Настя.

Ексучасниця «Холостяка» і ведуча каналу LIVE Марина Арістова теж відвела 9-річну дочку Машу в школу. Дівчинка навчається у державній школі з художнім напрямком – Київській академії мистецтв.

До слова, політики яскраво привітали українців із Днем знань. Зокрема, Зеленський 1 вересня пообіцяв, що державні видатки на освітню галузь зростуть.



