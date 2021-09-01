Освітній обмудсмен нагадав батькам школярів не лише про права, а й про обов’язки

Сергій Горбачов вважає, що вчитися важко тим учням, які не розуміють, навіщо їм освіта

«Батьки, відповідно до закону про освіту, мають забезпечити здобуття дитиною освіти»

Той, хто хоче мати знання, здобуває їх. Адже відповідно до Конституції, діти не лише мають право навчатися, а й зобов’язані це робити. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Чиновник нагадав, що навчання у школі – це здобуття освіти. «Це означає, що дитина має докладати зусиль, працювати. Інакше її навчити неможливо. Учитель може зацікавити предметом, пояснити тему, але «вкласти» в голову учневі він не може – дитина сама має докладати певних зусиль. Тож, той, хто хоче мати знання, здобуває їх», – поясний освітній омбудсмен.

Сергій Горбачов вважає, що вчитися важко тим учням, які не розуміють, навіщо їм освіта. «Питання мотивації є найскладнішим і найважливішим в освітньому процесі. Якщо людина не розуміє, для чого їй вчитатися, то дуже важко формувати для неї освітнє середовище», – сказав він.

Також освітній омбудсмен зауважив, що вчитися – не лише право дітей, а й їхній обов’язок.

«Чимало батьків акцентують на тому, що дитина має право на освіту. Водночас вони чомусь «забувають»: у Конституції написано що середня загальна освіта є обов'язковою. Тобто навчатися діти не лише мають право, а й зобов'язані це робити! А батьки, відповідно до положень закону про освіту, мають забезпечити здобуття дитиною освіти у межах державного стандарту», – наголосив він.

На думку Горбачова, у нас всі згадують про права, але забувають про обов'язки: і батьки, і діти, і вчителі.

«Це дуже дратівлива тема. Для того, щоб про це говорити, потрібно спершу провести дослідження, яке б чітко виявило слабкі сторони у навчальному процесі і з’ясувати, як забезпечити не лише дотримання прав, а й обов'язків», – вважає чиновник.

Також Сергій Горбачов повідомив, що юридичних підстав для обмеження доступу до роботи у школі нещеплених працівників немає.

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, у 20021/22 навчальному році до шкіл приєднаються близько 3 тисячі молодих вчителів.

Тим часом в Івано-Франківську представники духовенства підписали меморандум про співпрацю з франківськими закладами освіти, за яким у школах викладатимуть християнську етику.