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    Освітній обмудсмен нагадав батькам школярів не лише про права, а й про обов’язки

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    Сергій Горбачов вважає, що вчитися важко тим учням, які не розуміють, навіщо їм освіта - Освітній обмудсмен нагадав батькам школярів не лише про права, а й про обов’язки
    Сергій Горбачов вважає, що вчитися важко тим учням, які не розуміють, навіщо їм освіта
    Фото: nus.org.ua

    «Батьки, відповідно до закону про освіту, мають забезпечити здобуття дитиною освіти»

    Той, хто хоче мати знання, здобуває їх. Адже відповідно до Конституції, діти не лише мають право навчатися, а й зобов’язані це робити. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    Чиновник нагадав, що навчання у школі – це здобуття освіти. «Це означає, що дитина має докладати зусиль, працювати. Інакше її навчити неможливо. Учитель може зацікавити предметом, пояснити тему, але «вкласти» в голову учневі він не може – дитина сама має докладати певних зусиль. Тож, той, хто хоче мати знання, здобуває їх», – поясний освітній омбудсмен.

    Сергій Горбачов вважає, що вчитися важко тим учням, які не розуміють, навіщо їм освіта. «Питання мотивації є найскладнішим і найважливішим в освітньому процесі. Якщо людина не розуміє, для чого їй вчитатися, то дуже важко формувати для неї освітнє середовище», – сказав він.

    Також освітній омбудсмен зауважив, що вчитися – не лише право дітей, а й їхній обов’язок.

    «Чимало батьків акцентують на тому, що дитина має право на освіту. Водночас вони чомусь «забувають»: у Конституції написано що середня загальна освіта є обов'язковою. Тобто навчатися діти не лише мають право, а й зобов'язані це робити! А батьки, відповідно до положень закону про освіту, мають забезпечити здобуття дитиною освіти у межах державного стандарту», – наголосив він.

    На думку Горбачова, у нас всі згадують про права, але забувають про обов'язки: і батьки, і діти, і вчителі.

    «Це дуже дратівлива тема. Для того, щоб про це говорити, потрібно спершу провести дослідження, яке б чітко виявило слабкі сторони у навчальному процесі і з’ясувати, як забезпечити не лише дотримання прав, а й обов'язків», – вважає чиновник.

    Також Сергій Горбачов повідомив, що юридичних підстав для обмеження доступу до роботи у школі нещеплених працівників немає.

    Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, у 20021/22 навчальному році до шкіл приєднаються близько 3 тисячі молодих вчителів.

    Тим часом в Івано-Франківську представники духовенства підписали меморандум про співпрацю з франківськими закладами освіти, за яким у школах викладатимуть християнську етику.

    Читайте також інтерв’ю: Освітній омбудсмен: Спочатку вчительську працю знецінюють батьки, а потім діти
    Теги: міністр діти освіта школа чиновник батьки учитель освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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    Освітній обмудсмен нагадав батькам школярів не лише про права, а й про обов’язки