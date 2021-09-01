Політики яскраво привітали українців із Днем знань (фото, відео)

Анатолій Гриценко та Юлія Мостова відправили доньку в одинадцятий клас та побажали всім школярам успіхів

У День знань Зеленський пообіцяв, що державні видатки на освітню галузь зростуть

У День знань політики пообіцяли українцям модернізацію шкіл, побажали підкорити чергові вершини і не втрачати оптимізму – канікули не за горами. «Главком» зібрав найпопулярніші привітання.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим власне вміння навчатися й завжди шукати нові знання, не зупинятися.

«Ключове – це мотивація. Її неможливо забезпечити рішенням будь-якої посадової особи чи реалізацією будь-якої реформи. Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті», – побажав очільник держави.

Зеленський також пообіцяв, що за найближчі роки зроблять освітню інфраструктуру України справді сучасною. Уряду поставлена чітка вимога щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь. Це має бути враховано й при підготовці бюджету-2022.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав учням та студентам у новому навчальному році підкорити чергові вершини і досягти омріяної мети. «Переконаний, здібності та наполеглива праця українських школярів та студентів – велика цінність держави і те, що сприятиме її розвитку», – сказав він.

Міністр освіти Сергій Шкарлет побажав кожному учню і студенту не боятися помилок, не зупинятися на півдорозі, та невичерпного натхнення розвиватися та змінювати Україну на краще.

Петро Порошенко радіє, що школярі 1-4 класів День знань зустрічають у Новій українській школі, яка дає знання європейського рівня.

«Хочу привітати зі вступом чи початком нового семестру українських студентів. Ви зробили правильний вибір, обравши українські виші, які завдяки університетській автономії, переконаний, увійдуть до кола найавторитетніших закладів освіти Європи і світу. Сподіваюся, надалі ви оберете реалізувати свій потенціал в Україні», – сказав Порошенко.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у День знань побажала батькам терпіння, наснаги і сил, а також швидких канікул.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко разом із дружиною, головною редакторкою тижневика «Дзеркало тижня» Юлією Мостовою показали світлини із своєю донькою, яка пішла в одинадцятий клас. Подружжя побажало школярам здоров’я і щастя.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак також привітав українців із Днем знань.

Нагадаємо, навчальний рік 2021-2022 року триватиме не менше 175 навчальних днів і повинен закінчитись не пізніше 1 липня наступного року.

Раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест.

В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.

Читайте також: