На Львівщині у готелі отруїлися 14 людей



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На Львівщині у готелі отруїлися 14 людей

Серед госпіталізованих - четверо дітей

У Сколівському районі внаслідок харчового отруєння було госпіталізовано 14 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Серед госпіталізованих - четверо дітей.

«11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі «Рандеву» у с. Славське Сколівського району», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

До слова, 10 лютого група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

Повідомляється, що серед постраждалих 7 дітей у віці до 15 років. Четверо дітей були госпіталізовані, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування.

«Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження. Після отримання результатів експертиз будуть прийматися подальші процесуальні рішення», - йдеться у повідомленні.



