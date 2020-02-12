  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині у готелі отруїлися 14 людей

    • Розсилка
    На Львівщині у готелі отруїлися 14 людей - На Львівщині у готелі отруїлися 14 людей
    На Львівщині у готелі отруїлися 14 людей

    Серед госпіталізованих - четверо дітей

    У Сколівському районі внаслідок харчового отруєння було госпіталізовано 14 осіб.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Серед госпіталізованих - четверо дітей.

    «11 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (з них 4 дитини), які харчувалися в готелі «Рандеву» у с. Славське Сколівського району», - йдеться у повідомленні.

    Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    До слова, 10 лютого група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння.

    Повідомляється, що серед постраждалих 7 дітей у віці до 15 років. Четверо дітей були госпіталізовані, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування.

    «Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження. Після отримання результатів експертиз будуть прийматися подальші процесуальні рішення», - йдеться у повідомленні.


    Львівщина ДСНС отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ